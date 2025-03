USA palub Euroopalt muna-abi

USA põllumajandusministeeriumi taotlus langeb samale ajale, kui Washington on kehtestanud tollimakse paljudele riikidele, sealhulgas Euroopas, ja ähvardanud veelgi suuremate ja enamaid kaupu puudutavate tollidega. President Donald Trump on ähvardanud Taanit ka majandussanktsioonidega, kui Kopenhaagen ei loovuta kontrolli Gröönimaa üle USA-le.

USA munade hulgimüügihinnad purustavad rekordeid, kuna kiirenev linnugripipuhang on vähendanud munatoodangut. Trump lubas munahindu alandada oma esimesel ametisoleku päeval, kuid veebruaris, mis on tema valitsemise esimene täiskuu, tõusid munahinnad aastases võrdluses 59 protsenti.

Uudisteagentuuri Reuters nähtud kirjast selgus, et USA põllumajandusministeeriumi esindaja Euroopas saatis veebruari lõpus munatootmisriikidele ametlikud järelepärimised, et saada teavet nende võime ja valmisoleku kohta mune Ameerika turule eksportida.

"Ootame endiselt Washingtonilt täiendavaid juhiseid järgmiste sammude kohta, kuid küsime, kas te saaksite teatada hinnangulise munade arvu, mida USA-sse tarnida (eeldusel, et need vastavad kõigile impordinõuetele)," seisis märtsi alguses Taani munatootjate liidule saadetud kirjas.

"Washington püüab koostada hinnangut koguse kohta, mille hankimisest nad võiksid huvitatud olla," öeldi eelmisel nädalal saadud kirjas.

Taani munatootjate liit teatas, et uurib seda, kuid Euroopas ei ole suuremat munade ülejääki.

"Maailma mastaabis on munadest kõikjal puudus, sest tarbimine kasvab ja paljusid mõjutab linnugripp," lisas ta.

Pressiesindaja ütles, et nad on nõudnud sellise lepingu tingimuste kohta lisateavet, rõhutades, et munade eksport USA-sse on hügieenieeskirjade ja muude tegurite tõttu keeruline.

Türgi teatas veebruaris, et on alustanud umbes 15 000 tonni munade eksportimist USA-sse.

USA põllumajandusministeeriumi sekretär Brooke Rollins teatas eelmisel kuul plaanist otsida imporditud mune osana ühe miljardi dollari suurusest jõupingutusest linnugripi vastu võitlemiseks. USA saatkond Kopenhaagenis ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. Reuters on palunud kommentaari ka põllumajandusministeeriumilt.