Lember: kohtutee jätkumine võib mulle riigikogu valimistel hääli tuua

Tartu maakohus mõistis teid suures ulatuses toimingupiirangute rikkumises ja altkäemaksu võtmises detsembrikuus õigeks. Prokuratuur on nüüd otsustanud selle otsuse siiski ringkonnakohtus vaidlustada. Miks otsustasite kandideerida riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas ja seda veel Jõgeva- ja Tartumaa ringkonna esinumbrina?

Otsustasin sellepärast, et pärast seda maakohtu õigeksmõistvat otsust oli sellel teemal palju juttu ja viimase täpi pani kindlasti peale see, et prokuratuur otsustas edasi kaevata.

Minu jaoks on algusest peale olnud tegemist absurdiprotsessiga. Lihtsalt minu sotsiaalne närv pidas seda minu kohustuseks selle taustal kandideerida, sest ma tõesti näen Eesti kohtueelses menetluses väga paljusid asju, mida peaks seadusandlikult tegema tervemõistuslikumaks. Ja ma kavatsen anda oma panuse selleks.

Kuidas see asjaolu, et prokuratuur otsustas õigeksmõistva otsuse vaidlustada, mõjutab teie kandideerimist?

Selles mõttes ta kandideerimist ei mõjuta kuidagi. Suur probleem Eestis on see, et puudub igasugune sisu sellel mõistel nagu süütuse presumptsioon. Sellest sõltumata kandideerimine on õnneks võimalik.

Loomulikult, kui peaks juhtuma nii, et ma peaksin valituks osutuma, siis kindlasti ma teen ise ettepaneku väga kiiresti saadikupuutumatus minult ära võtta, et see protsess saaks ikkagi edasi minna.

Ma ei ole võimeline täna uskuma, et sellises kaasuses on võimalik Eesti vabariigis süüdi jääda, aga kui see peaks mingi ime läbi juhtuma, siis loomulikult tuleb teha teised valikud. Aga otseselt see minu kandideerimisprotsessi praegu ei mõjuta.

Te olete otsustanud nüüd riigikokku kandideerida. Aastaid olete poliitilisest tegevusest hoidunud, juba aastal 2016 lahkusite ka erakonnast. Miks te just nendel riigikogu valimistel otsustasite teha nii-öelda tagasituleku ja ei teinud püüdlusi poliitikasse naasmiseks juba varem?

Ma üldiselt ei planeerinud ka nendel valimistel osaleda, aga pärast maakohtu õigeksmõistvat otsust läksid need arutelud aktiivseks ja ju siis on täna õige aeg.

Kui ma olen kuus aastat rääkinud selle protsessi absurdsusest ja püüdnud neid asju võimalikult avalikult lahata, siis täna on ka maakohus selgelt minu väiteid kinnitanud. Selles mõttes on mul selle otsuse üle hea meel. Teiseltpoolt mulle päriselt ei mahu pähe, kuidas on võimalik, et näiteks seesama analoogne kaasus, isegi kui see peaks lõppema mingi süüdimõistva otsusega, siis tegemist on ikkagi absurdiga. Ma väidan täna jätkuvalt, et Eesti riik on selle peale kulutanud poolteist miljonit eurot, et tõestada ära, ma isegi ei oska öelda, mida...

Ja kõik see jutt, mis on alguses selle juures olnud ja mida ka täna mõni püüab siia juurde rääkida, et ka kuskil mujal on mingid asjad, siis tegelikult on see kõik jama. Ka selle maakohtu otsuse raames on osad jälitusload ebaseaduslikud. Ja kuna prokuratuur sellega jätkab, siis kindlasti teeme ka meie omaltpoolt erinevaid taotluseid veel. Sellelt pinnalt koorub veel üht koma teist.

Kas teil on oma potentsiaalsete valijatega ka juba mingit kontakti olnud? Olete te valimiskampaania tegevuse juba alustanud?

Otseselt veel ei ole. Ma küll erakonnast lahkusin 2016, aga eks ma ikka inimestega suhtlen oma igapäevaelus ja ma olen üle 20 aasta Jõgeva- ja Tartumaaga olnud ettevõtjana seotud. Eks mul sealt mingi tagasiside ikka tuleb. Kui kogukonna toetust ei oleks, siis ma kindlasti seda sammu ei teeks.

Kuidas see kohtuprotsessi taak võib mõjutada teie häältesaaki, eriti veel õigeksmõistva otsuse vaidlustamine prokuratuuri poolt?

Mul on seda väga raske hinnata. Ma tahaks uskuda, et prokuratuuri poolne samm edasi kaevata võiks pigem häältesaaki suurendada, sest see suurendab lihtsalt kogu selle asja absurdsust.

Milline on teie eesmärk häältesaagi mõttes?

Ma kindlasti ei hakka sellist ennustust tegema. Meil on väga tugev meeskond, kes usaldas mind neid nendel valimistel juhtima. Minu jaoks on see ka hinnang minu tegevusele kunagi poliitikuna kui ka nüüdsel ajal. Meie eesmärk on siit ringkonnast saada mandaat.

Millised on teie jaoks tähtsad teemad, mis te valijate ette viite?

Ma olen seda enda jaoks sõnastanud nii, et mind tunti poliitikas varasemalt sellise ettevõtliku loomuga regionaalpoliitikuna ja kindlasti ma kavatsen ka nende teemadega jätkata.

Minu jaoks tähendab see SDE lause, et toimetulek on julgeolek, ka seda, et maaelu ja ettevõtlus peab olema võimalik ja arenema. Ja et avaliku sektori roll on luua ettevõtlusele võimalusi ja sellega ma kavatsen kindlasti tegeleda.

Aga on päris selge, et poliitikat teevad inimesed, mitte parteid ja see tähendab seda, et mina olen kindlasti inimene, kelle ampluaasse peaks valituks osutumisel kuuluma ka kriminaalpoliitika. Mul on kindlasti selle omaenda kaasuse kogemuse pealt välja kujunenud arusaam mingite asjade suhtes, mis meie süsteemis ikka päris hästi ei toimi, alates süütuse presumptsioonist ja lõpetades menetlustähtaegadega. Ja ka see, et jälituslubade pikendamine peaks olema rangema kontrolli all, et ei tohiks Eesti vabariigis "igaks juhuks" inimesi jälitada. Paraku minu enda kaasus näitab, et see kõik on toimunud.

Praegune erakonna esimees Lauri Läänemets on ju ka rõhutanud vajadust erakonnas rohkem tõsta taas esile regionaalpoliitikat ja maaelupoliitikat.

Jah. Minu Rahvaliidu taustaga Sotsiaaldemokraatidega liitumine põhineski sellel, et luua üks laiapõhjaline erakond, mis kõnetaks nii maa- kui ka linnainimest ja suudaks ikkagi poliitikas kaasa rääkida. Mina ei ole oma seisukohti kuskilt otsast muutnud ja ma usun, et see on ka täna veel võimalik. Ma väga tahaks loota, et SDE suudab ennast taas näidata maasektori ja regionaalpoliitikaga tegelejana.

Kuidas te tänast Sotsiaaldemokraatide olukorda hindate? Toetus on napilt alla seitsme protsendi. Mis on tehtud õigesti, mis on tehtud valesti?

Seis on kindlasti keeruline, samas ei ole ka midagi katastroofilist. Selline seis on minusuguse jaoks selge väljakutse ja ma väga loodan, et ma saan anda oma panuse sotside seisu parandamisse. Eks situatsioonid on ka ajas muutunud, kui me vaatame Eesti elu põhikonflikte ja kõike muud.

Paraku on situatsioon selline, kus üheltpoolt sellise väga radikaalse vastandumisega on polariseeritud maailma ja teiseltpoolt on kindlasti Ukrainas toimuv andnud peaministri erakonnale selge pildil olemise eelise ja see on näha ka reitingutes. Ma usun, et SDE oma valitsuses oldud ajaga on näidanud end otsustusvõimelise ja toimeka erakonnana. Ma usun, et meie meeskond nende valimiste ajal on päris hea ja küll SDE-l tulevad ka paremad päevad tagasi.

Kas teid mõni teine erakond üritas ka oma ridades kandideerima meelitada?

Ütleme nii, et on olnud erinevaid jutuajamisi ja ka erinevaid pakkumisi, aga ma ei ole kunagi teinud, kas reitingu või mõne pakkumise suuruse pealt isiklikus plaanis otsuseid. Nii, et ma liitun täna taas meeskonnaga, kes mind tunnevad ja keda mina tunnen ja ma arvan, et me ajame õiget asja.

See maailmavaade, mida tänane Sotsiaaldemokraatlik Erakond endas kannab ühtib teie omaga?

Eks igas erakonnas ole inimesi, kelle jaoks mõned punktid on südamelähedasemad kui teised, aga suures pildis pean ma väga lugu sotsiaaldemokraatlikust loogikast, mille sõnum on see, et kedagi ei jäeta maha. Ja see puudutab nii inimesi kui ka ettevõtteid. See tuleb eriti hästi välja praeguse kriisi ajal ja on selgelt näha, et on vaja tugevat riiki.

Ma näen ka mingis mõttes riigiasutuste käitumismustreid, kus ma tahaks öelda, et tuleb ka õigluse poolega tegelema hakata. Arvan, et need teemad on kõik võimalik lauale tõsta. Selge on see, et kui mõni asi erakonnas ei meeldi, siis tuleb seda ka välja öelda ja teistpidi sa pead ise olema nii tugev isiksus, et kui on mingid valdkonnad, mis on sinu jaoks olulised, siis tuleb need tuua erakonna lauale. SDE on selles mõttes väga koostöövõimeline erakond, et seal ongi erinevaid arvamusi, erinevaid mõtteid ja need on võimalik laua peale tuua ja teha tervemõistuslikke otsuseid.