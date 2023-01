Hoiuste kiire kasvu aeg on möödas

2019. aastal kasvas hoiuste maht 12 protsenti, 2020. aastal lausa 20 ja 2021. aastal 17 protsenti, kuid 2022. aastal vaid ühe protsendi.

Eraisikute hoiuste jääk suurenes möödunud aastal seitse protsenti ja äriühingute oma kolm protsenti. Finantseerimisasutuste hoiuste jääk vähenes aga mullu lausa 34 protsendi ehk 1,3 miljardi euro võrra.

Eraisikute hoiuste kogumaht oli aasta lõpuks 13,3 miljardit eurot. Jaotus see summa aga üsna ebavõrdselt ning lõhe väiksemate ja suuremate hoiuste vahel kasvas. Nii kuulus kaks kolmandikku eraisikute arvetel olevast rahast alla kümnele protsendile hoiustajatest. Samal ajal kui suuremad hoiused kasvasid, alla 20 000-euroste hoiuste maht vähenes.

Kõige enam inimeste ja ettevõtete hoiuseid on endiselt Swedbankis, kelle turuosa on 42 protsenti. Swedbanki eraisikute pangaduse juht Tarmo Ulla ütles, et tõepoolest on hoiuste kiire kasv Eestis möödas.

"Kui me vaatame eelnevaid aastaid, siis hoiuste kasv on olnud märkmimisväärne. Aga vaadates eelmist aastat, siis me saame ikkagi öelda küll, et hoiusekasv on ikkagi peatanud. /.../ Ta vähenenud otseselt ei ole, küll aga me näeme, et selles inflatsioonikeskkonnas – kõrgenenud energiahinnad, kasvav euribor – ilmselgelt võib juhtuda situatsioon, kus teatud inimestel on vaja kasutada raha, et igapäevaste toimingutega hakkama saada," rääkis Ulla.

Tema sõnul on hoiused jaotunud väga ebaühaselt, sest 68 protsenti Swedbanki klientidest elab palgapäevast palgapäevani.

22-protsendilise turuosaga SEB pank ei soovinud oma hoiuseid kommenteerida.

LHV-s on säästud 17 protsendil hoiustajatest. Panga finantsjuht Meelis Paakspuu ütles, et LHV pangas nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused eelmisel aastal natuke isegi kasvasid. Kuid hoiustamist Eestis tervikuna vaadates on säästupuhvrid ära kulutatud ja hoiused enam kasvada ei saa, ütles Paakspuu.

"Me endiselt kulutame tublisti. Me oma käitumismustrit ei ole muutnud, siis kõrge inflatsiooni tingimustes, kõrgete energiahindade tingimustes tahes-tahtmata hoiused ei saa väga palju kasvada. Küll tavaliselt sellises olukorras tarbijate käitumine muutub ja siis me näeme ka hoiuste osas jälle trendi muutust. Millal see täpselt juhtub, kas see juhtub aastal 2023 või aastal 2024, eks seda me näeme," selgitas Paakspuu.

Just nimelt eeldatava tarbijate käitumise muutuse tõttu hoiuste kogumaht Paaksupuu sõnul ei vähene, vaid jääb lähiajal madala kasvu juurde.

"Sellist märkimisväärset langusperioodi ma kindlasti ei usu. Kui meil 2022. aastal finantsinspektsiooni statistika järgi olid hoiused natuke positiivses kasvus, siis tegelikult 2023. aastal ma eeldaks ka, et me ikkagi räägime veidi positiivses võtmes olevat hoiuste kasvu," ütles ta.