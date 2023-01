Türgi tühistas Rootsi kaitseministri visiidi Ankarasse

"Praegu on muutunud mõttetuks Rootsi kaitseministri Pal Jonsoni visiit Türki 27. jaanuaril. Seega jätsime visiidi ära," ütles Akar.

Rootsi kaitseminister Jonson kavatses järgmisel nädalal oma Türgi kolleegi kutsel Ankarasse sõita. Plaanitud kõnelustel oleks puudutatud Rootsi soovi, et Türgi ratifitseeriks nende taotluse NATO-ga ühinemiseks.

Akar ütles, et arutas president Tayyip Erdoganiga, et Rootsis puuduvad meetmed Türgi vastu protestimiseks ning edastas oma reaktsiooni ka Rootsi kolleegile. "On vastuvõetamatu, et Rootsi pole teinud samme ega reageerinud nendele (protestidele). Vajalikud asjad tulnuks ära teha, meetmed oleks tulnud kasutusele võtta," ütles Akar Türgi kaitseministeeriumi avalduses.