Erdogan: Rootsi ei peaks eeldama Türgi toetust NATO-sse saamiseks

Rootsi ei peaks ootama Türgi toetust NATO liikmesusele pärast nädalavahetusel Stockholmis Türgi saatkonna juures toimunud protesti, sealhulgas koraani koopia põletamist, ütles Türgi president Tayyip Erdogan pärast kabineti-nõupidamist peetud kõnes.

Laupäeval toimusid Stockholmis protestid, mille käigus põletati islami püha raamatu koraani koopia. Protestile, kuid mitte raamatu enda põletamisele, andsid Rootsi võimud eelneva loa. Eelmisel nädalal riputati jalgupidi üles Erdogani kujutav nukk.

Rootsi taotles NATOga liitumist pärast Venemaa tungimist Ukrainasse, kuid vajab kõigi seniste liikmete heakskiitu.

Erdogan ütles, et "on väga ilmne, et need, kes lubavad sellist jumalateotust meie saatkonna ees [Stockholmis], ei saa enam oodata meie toetust nende NATO-püüdlustele. Kui te tõesti austate õigusi ja vabadust, peate esmalt austama Türgi vabariiki või moslemite usulisi tõekspidamisi. Kui te seda austust ei näita, siis vabandust. te ei näe meiepoolset toetust NATO küsimuses".

USA toetab jätkuvalt Rootsi ja Soome liitumist NATO-ga

USA välisministeeriumi esindaja Ned Price kinnitas esmaspäeval, et Ameerika Ühendriigid toetavad jätkuvalt nii Rootsi kui Soome püüdlust liituda NATO-ga. Välisministeeriumi esindaja kinnitas USA toetust rahumeelsetele meeleavaldustele (right of peaceful assembly), mis on Price sõnul iga demokraatia element.

Price rõhutas, et ta nõustub Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni hinnanguga, kelle sõnul ei pruugi seaduslikud asjad olla tingimata kohased ning kinnitas, et pühaks peetud raamatute põletamine on väga lugupidamatu tegevus. Price lisas sellele, et USA-s on ütlus – miski saab olla seaduslik ja kohutav (something can be lawful but awful) ning Rootsis toimuv langeb samasse kategooriasse

Laupäeval põletas Rootsis Stockholmis koraani koopiat Taani paremäärmuslik poliitik Rasmus Paludan, kellel on ka Rootsi kodakondsus. Koraani põletamine toimus laiema NATO-liikmelisuse vastu suunatud protesti käigus. Paludan on ka varem mitmel eri korral põletanud avalikult koraani koopiat.

Koraani põletamise tõttu on Türgi juba kutsunud vaibale Rootsi suursaadiku ja tühistanud plaanitud Rootsi kaitseministri visiidi Ankarasse.

Rootsi ja Soome esitasid 2022. aastal taotluse liituda NATO-ga peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale. Kahe riigi liitumise peavad heaks kiitma kõik 30 NATO liikmesriiki.