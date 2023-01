Isamaa prioriteetideks on valmistel julgeolek ja perepoliitika

Isamaa volikogu algas riigikaitse ja rahvusliku julgeoleku teemaga, mis läbib sõja ajal erakondade programme. Esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kaitsekulutusi tuleb vajadusel tõsta üle kolme protsendi sisemajanduse kogutoodangust, kui tarvis, võtta riigikaitselaenu. Demograafia – rekordmadal sündimus ja perepoliitika on teisel kohal.

"Isamaal on terve rida punkte, mida me tahame ellu viia. 5000 eurot tulumaksuvabastust iga lapse kohta peres, abikaasade ühisdeklaratsiooni taastamine ja oluline vanemapensioni suurendamine, aga lisaks terve rida muid meetmeid," ütles Seeder.

Järgnevad eesti keel, haridus ja kultuur koos nõudega üldine eestikeelne haridus kehtestada ning tasuta kõrgharidusega jätkata. Õpetajate alampalk tuleb viia vähemalt 125 protsendile keskmisest palgast. Nimekirja lõpetab toimetulek ja kõrgete energiahindade leevendamine.

"Et tulevikus oleks universaalteenus inimeste jaoks hinnakujunduse poolest niisugune, et universaalteenuse hind lähtuks kas praegu kehtestatud universaalteenuse hinnast või börsihinnast lähtudes sellest, kumb on odavam," ütles Seeder.

"Seni, kuni meil ei ole alternatiivseid valikuid ja võimalused piisavad, tuleb investeerida ka põlevkivienergeetikasse ja me peame jätkama kindlasti põlevkivienergeetikaga ja sealjuures võitlema EL tasemel mõistliku CO2 hinnapoliitika eest.

Isamaa esinumbrid on Seederiga eesotsas poliitikas tuntud inimesed, nende seas kolm ministrit. Valimiskampaania eelarve on Isamaal üks miljon eurot. Valijate uksele koputamist tänavuses kampaanias on vähe.

"Tallinnas, Harjumaal, Tartus - seal kus rohkem inimesi on, seal ka rohkem inimestega suheldakse väljas tänavatel. Tõenäoliselt vähem - ei ole kuulnud, et väga palju ukselt uksele tehakse. Covid on tõmmanud barjäärid ette, inimesed ei ole altid suhtlema enam niimoodi," ütles Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kandideerib Järva- ja Viljandimaal. Samas ringkonnas kandideerivad veel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi, Keskerakonna kohalik juht Jaak Aab ning EKRE-st Jaak Madison ja Eesti 200-st Ando Kiviberg.