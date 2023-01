ERR Brüsselis: Euroopa välisministrid otsivad lahendusi suurtele vaidlusteemadele

Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad esmaspäeval Brüsselis, et rääkida Ukraina toetamisest. Balti välisministrid püüavad veenda Saksamaad, et Berliin tankide saatmiseks loa annaks, kuid vaidlusi tekitab ka Euroopa rahurahastu ja nafta hinnalae ülevaatamine.

Esmaspäeval Brüsselis kogunevate välisministrite ees on kõige olulisema teemana nagu ikka sõda Ukrainas. Küsimusi, mida selle päevakorrapunkti all arutada on mitmeid.

Esiteks tuleb selgeks teha, kas Ungari tõesti on vastu Euroopa Rahurahastule. Nimelt teatas eelmisel nädalal Poola raadiojaam RMF FM, et Ungari blokeerib 500 miljoni euro eraldamist nendele Euroopa Liidu riikidele, kes on Ukrainale relvi saatnud. Sealhulgas ka Eestile, mis on saadetud relvade pealt tagasi saanud 156 miljonit eurot. Ning arvestades eelmise nädala abipaketti, ootab valitsus veel ligi 113 miljoni euro hüvitamist.

Kui see tõele vastab, siis näib, et Ungari lemmik väljapressimise allikaks ongi kujunenud Ukraina sõda. Eelmisel aastal kasutati seda Brüsselilt eurorahade välja rääkimisel ning tõenäoliselt on sama plaan ka sel aastal.

Kuid selgus on vaja majja lüüa ka nafta hinnalae üle vaatamisel. Ligi kaks kuud tagasi peeti Brüsselis pikki ja raskeid läbirääkimisi Vene naftale hinnalae seadmisel. Lõpuks jäi piirhinnaks 60 USA dollarit barrelist. Ent sisuliselt hinnalae kehtestumise hetkest on Vene nafta hind olnud pidevalt alla 60 dollari, kohati ka 50 ligi.

Toonastel läbirääkimistel aktiivsust näidanud Balti riigid ja Poola on nüüd huvitatud sellest, et hinnapiir tuleks jälle allapoole. Tegelikult detsembri alguses selles ka kokku lepiti, et iga kahe kuu tagant hinda üle vaadatakse, kuid praeguseks pole sellest kippu ega kõppu. Seda enam, et 5. veebruarist peaks hinnalagi jõustuma ka Venemaa rafineeritud naftatoodetele nagu diislikütus ja kütteõli.

Ning kolmanda punktina võiks arutelu puudutada ka kurikuulsaid Leopard 2 tanke, mida Saksamaa eelmisel nädalal liitlastel Ukrainale saata ei lubanud. Nädalavahetusel hurjutasid kolme Balti riigi välisministrid Saksamaad ning teevad seda ka täna. Nende õnnetuseks on laua taga Saksamaa välisminister Annalena Baerbock roheliste erakonnast, kelle taha tankitarne ilmselt jäänud pole.

Kas kolmes teemas ka mingit arengut on, peaks selguma juba täna pärastlõunal.