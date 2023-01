Eestis on 20 000 mobilisatsioonieas Vene kodanikku

Kuigi Eestis on umbes 20 000 mobilisatsioonieas Vene kodanikku, ei tea siseministeerium, kui palju nendest päriselt on mobilisatsioonikohuslased.

Siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi sõnul on neid tõenäoliselt väga vähe.

"Hinnanguliselt me teame, et sobivas vanuses on Eestis ligi 20 000 Vene kodanikku. Suure tõenäosusega aga need Venemaa kodanikud, kes on terve elu Eestis elanud, ei ole Venemaal ajateenistust läbinud. Mobilisatsioonikohustus tekib ajateenistuse läbimisel," lausus Mägi.

Mägi lisas, et need, kes siiski saavad Venemaalt mobilisatsioonikutse, võiksid sellest telefonil 1247 teada anda. See on see sama riigitelefon, millele sai helistada ka koroonakriisi ajal.

Kaitsepolitsei hinnangul on Eestist Ukrainasse läinud sõdima kahekohaline arv inimesi. Janek Mägi ütles, et kui Vene poolel sõdimine on keelatud, siis Ukraina poolel sõdimine mitte.

"Karistusseadustik sätestab, et karistatav tegu on agressiooniga liitumine. Ukraina poolel ei ole aga ilmselgelt tegu agressiooniga. Ukraina poolel sõdimine ei ole karistatav tegu," kinnitas Mägi.

Välisriigi relvajõududega liitumine ei ole iseenesest küll karistatav, aga selle tagajärjed võivad olla, näiteks relvakonfliktis osalejal Eesti elamisloa äravõtmine.

"Relvakonfliktis osalemisel võidakse ju panna toime süütegusid," ütles Mägi.