Arikas: MKM-i rikkumised sundisid mind ohutusjuurdluse keskusest lahkuma

Ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas ütles ERR-ile, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on takistanud ohutusjuurdluse läbiviimist ja pannud sellega toime seaduserikkumise. See on ka tema ametist lahkumise üks põhjuseid.

Viimaseid nädalaid ohutusjuurdluse keskust ja parvlaeva Estonia huku uurimist juhtiv Arikas ütles, et otsustas ametist tagasi astuda, sest leidis, et kehtivates tingimustes pole võimalik jätkata ei Estonia rahvusvahelise uurimismeeskonna juhina ega ka ohutusjuurdluskeskuse juhina. "Aset on leidnud eri seaduserikkumised, eri tegevused, mis on takistanud ohutusjuurdluse läbiviimist. Sel lihtsalt põhjusel tegin otsuse mitte jätkata," lausus Arikas.

"Seaduserikkumiste taga on ministeerium, mille allasutusena ohutusjuurdluskeskus tegutseb," viitas Arikas MKM-ile.

Ta tõi ka näiteid MKM-i rikkumistest. "Paar näidet võin tuua - ekspertide värbamine näiteks. Üle kogu maailma on ohutusjuurdluskeskused absoluutselt sõltumatud teistest institutsioonidest. Eestis võiks paralleele tuua riigiprokuratuuri ja riigikontrolliga. See tähendab ka seda, et sõltuvalt sellest, millised juurdlused on, oleme sõltumatud omale värbama eksperte ja spetsialiste. Kahjuks meie otsuseid pole kooskõlastatud, mille tulemusel oleme olnud pikalt uurijateta, spetsialistideta. Selle tulemusena on Estonia hindamise projekt oluliselt hilinenud ja me oleme oma graafikust viis-kuus kuud maas," rääkis Arikas.

"Teine näide on see, et kui me oleme merel ja viime läbi uuringuid, siis töö toimub 24/7. Ühe uuringu pikkus on kuskil seitse kuni kümme päeva, ilma vahepausideta. See tähendab, et me ka laeval töötame 24/7. Tavapärased tööpäevad on 14-16 tundi, ka öisel ajal ja nädalavahetustel. Mõnikord ületunnid ja öötunnid kompenseeriti, mõnikord mitte. Kuidas ma saan võtta tööle inimesi, kui me pole võimelised täitma tööandjana oma lubadusi ja seadusest tulenevaid kohustusi," sõnas Arikas.

Valitsuse huvi kohta Estonia laevahuku teemal soovitas Arikas küsida valitsuselt endalt. "Kui vaatame raha poole pealt, siis siiani oleme opereerinud rahaliste vahenditega, mille eraldamise otsuse tegi valitsus juba 2020. aastal. Eelmise aasta aprillis nägime, et vahendeid ei piisa. Sai tehtud taotlus täiendavate vahendite eraldamiseks, seda taotlust ei rahuldatud. Järgmise taotluse tegime eelmise aasta novembris ja oleme sellega seni ootejärjekorras," rääkis Arikas riigi panusest Estonia huku uurimisse.

Valitsus kinnitas jaanuaris ohutusjuurdluse keskuse uueks juhiks Märt Otsa, kes vahetab alates 1. veebruarist sellel kohal välja kaks aastat ametis olnud Rene Arikase.

Ohutusjuurdluse keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus, mis korraldab Eesti õhuruumis, raudteel ja merel toimunud õnnetuste ja tõsiste intsidentide ohutusjuurdlust.