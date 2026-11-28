Märtsis valitav riigikogu järgmine koosseis võib juba ette õnnelik olla, sest praegusega võrreldes on neil rohkesti vaba aega suurte otsuste langetamiseks. Pool aastat tööaega muude kodumaiste muredega tegelemiseks tuleb ainuüksi sellest, et järgmine riigikogu ei saa valida presidenti. Seetõttu ei kulu päevagi ka pingelisele kandidaadi otsingule ega teelauda pääsemise järjekorras ootamisele, et välja selgitada Ülle Madise kavatsusi aastal 2030.

Väidetu ei kehti ainult eeldusel, et sõda Ukrainas jätkub suuremate muutusteta rindel veel neli aastat ning Eestiski saavad otsustajad jätkata mugavuspositsioonil ja vastata igale küsimusele, et sellest räägime alles pärast sõda. Kui Ukraina võit käes, eks siis vaatame, mis me kodumaast ja rahvast veel alles on ja mida edasi teha.

Valimisteks valmistuvate erakondade kodulehtedelt ei leia aga ka Ukraina teemal suurt midagi. Enne eelmisi valimisi oldi hoopis innukamad, aga toona oli sõda ka teises faasis ja Ukraina toetamise suured rahas või ka sõnade kanguses mõõdetavad otsused langetamata.

Peaaegu mitte keegi pole soovinud või julgenud tunnistada sõjaväsimust ega võimetust tulla toime sõjapõgenike hiidlainega, mis sest, et see oli Eesti suunal sadu kordi suurem mõni aasta varasemast nn Euroopa rändekriisist, mil paanikaõhutajate meelest käputäis ehk umbes paarsada kostilist Süüriast võinuks murda rahvuskultuuri selgroo.

Ega midagi väga halvasti praegu polegi. Vähemasti Eestis ei ole Ukraina põgenikud massilist korralagedust põhjustanud. Nad on, erinevalt näiteks Poolast, siin madalamad kui muru ja ligi viie pagulusaasta jooksul kindlalt ümber lükanud EKRE ja Martin Helme jätkuvalt korrutatava väite (viimati Delfis 25. XI), et immigratsioon põhjustab vältimatult terrorismi, narko- ja inimkaubanduse, rahapesu ning vaenuliku luurevõrgustiku laienemise. Muud erakonnad eelistavad teemast mööda vaadata ning peavad igapäevast tööd sõjapõgenikega pigem politsei- ja piirivalveameti sise­asjaks.

Ka juhul, kui üle Euroopa Liidu ajutise kaitse all sõjapõgenikud jätkavad eeskujulikku käitumist ja kohanemist, ei saa mööda küsimusest, mis saab siis, kui sõda juhtumisi raugeb või peatatakse mingi relvarahu kujul. Kui Euroopa Liit ei oleks juulis otsustanud ukrainlaste ajutist kaitset pikendada veel aast võrra ehk 2028. aasta 4. märtsini (selle poolt oli ka Eesti valitsus), oleks põgenike edasine saatus vägagi kiire loomuga valimisteema.

Eurostati andmete järgi oli Euroopa Liidus ajutise kaitse all septembri lõpu seisuga 4,37 miljonit Ukraina põgenikku, neist Eestis 31 040. Eesti siseministeeriumi veel värskema loenduse järgi oli 1. novembri seis 31 260.

Seega on olukord stabiilne ja rõõmustab teadmine, et Eesti koormus ei ole Euroopa võrdluspildis sugugi suurim. Üldarvult on põgenike suurimad vastuvõtjad mõistagi Saksamaa (1,3 miljonit) ja Poola (858 000), kuid suhtarvult hoopis Tšehhi, Slovakkia ja Küpros, kus tuhande elaniku kohta võõrustatakse vastavalt 36, 28 ja 27 pagulast. Eesti näitaja on 23, mis ületab siiski tunduvalt EL-i keskmise (9,7).

Põgenike summaarne läbivool on mõistagi mitu korda suurem, sest keelebarjäärist hoolimata on nende unistuste lõppjaam ikka kõige heldema toetussüsteemiga (aga ka kõrgema palgatasemega neile, kes tööd otsinud ja saanud) Saksamaa. Seetõttu läheb osa Eesti riigi pingutustest ukrainlaste kohanemise nimel ka raisku.

Pärast EL-i suvist otsust ajutist kaitset aasta võrra pikendada selgitas servapidi põgenike teemaga seotud kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg: "Ajutise kaitse pikendamine annab paljudele Ukrainast Eestisse jõudnud inimestele kindlustunde ning tähendab ka seda, et Eestis jätkub sõjapõgenike toetamine kohanemisel. Kohanemisprogrammi kaudu aitame inimestel õppida eesti keelt, mõista meie ühiskonda ja leida siin oma igapäevaelus kindlama jalgealuse. Alates 2022. aastast on ajutise kaitse saajatele mõeldud baaskoolituse läbinud üle 30 000 inimese ning A1-taseme eesti keele kursuse rohkem kui 17 000 õppurit."

Niisiis, kindlustunne, jalgealune, keel suus ja üha süvenev tunne, et siia jäädaksegi. Pole kaugel aeg, kui iga põgenik oskab peast Ernst Enno "Rändaja õhtulaulu", aga tolmuta randa Musta mere ääres enam meel ei igatse. Mida kauem sõda kestab, seda vähem on neid, kes vabatahtlikult kodumaale tagasi pöörduvad.

Eurostati andmete najal teemat avanud väljaandes Ukrajinska Pravda (19. XI) hindas Ukraina demograafia instituudi direktor Ella Libanova, et kui suursõja esimesel aastal naasnuks sõja kuuma faasi lõpul 60 protsenti põgenikest, siis praeguseks on tõenäoline, et vabatahtlikult pöördub kodumaale tagasi vaid kolmandik.

"Naasmist soosib ka kõrgem haridus, sest põgenikuna kaotasid nii sissetuleku kui ka sotsiaalse staatuse osas enim just tippspetsialistid."

Perede kojusõidu otsust soosib see, kui peale sõdiva mehe on Ukrainasse jäänud sugulasi. Kui ka sugulased on mööda Euroopat laiali, tõmbab kodumaa vähem. Naasmist soosib ka kõrgem haridus, sest põgenikuna kaotasid nii sissetuleku kui ka sotsiaalse staatuse osas enim just tippspetsialistid (näiteks arstid, kes ei kvalifitseeru varjupaiga­riigis enamaks kui õeks).

Põgenikel ei ole loomulikult valimisõigust, mistõttu ei ole nad ka erakondlike kampaaniate huvisfääris, kuid mingile selgusele on neil õigus. Veel enam on seda õigust Eesti kodanikel. Praeguse seisuga on järgmisel riigikogul maksimaalselt aasta otsuste langetamiseks, kui just kollektiivselt pead liiva sisse ei peideta lootuses, et äkki Euroopa Liit otsustab meie eest, pikendab veel korra ajutist kaitset või maksab lihtsalt rikkaimate riikide taskust võetud rahaga kõik kinni.

Häid, kõiki rahuldavaid variante ju polegi. Ühest küljest on ukrainlased kasulik tööjõud. Poola puhul on välja arvutatud, et Ukraina põgenike panus moodustab 2,4% SKTst ja ületab neile tehtavad kulutused. Võimalik, et Eestiski on nii. Mõju rahvuskultuurile on rahas raskesti väljendatav, kuid see võib majandusliku kasu üles kaaluda.

Kui otsustada, et jäägu kõik siia ja saagu tasapisi arenedes Eesti kodanikeks, peab arvestama, et sõja lõppedes tahavad pered taasühineda ning paljude põgenike pere juurde saabub rindemees, kel on küll kaasas hindamatu sõjapanus, kuid kes ei pruugi olla majanduslikult kasulik, eriti juhul, kui ta on vaimselt või füüsiliselt vigastatud. Seega: pikaajaline kulu maksumaksjale.

Teises äärmuses on otsus kõik ajutise kaitse alused kaitse lõppedes viivitamatult koju tagasi saata, kuid sellekski on vaja tugevat õiguslikku alust. Vahepeale jääb variant, mida kasutati näiteks Saksamaal ja Rootsis Bosnia põgenike puhul 30 aasta eest: lahkumise eest maksti kopsakas toetussumma. Kui Eesti seda teed läheks, peaks vajaliku kulurea planeerima 2028. aasta riigieelarvesse, milleks tuleks seaduslik põhi luua enne eelarve eelnõu riigikokku jõudmist.

Kui võtta ligilähedaseks eeskujuks Bosnia ja arvestada raha ostujõu muutust, peaks repatrieerimistoetus inimese kohta olema ligikaudu 4000 eurot. 30 000 lahkujat, seega 120 miljonit eurot, mis ei saa olla järjekordne laenuraha. Ideaaljuhul jääks see raha suuremas osas ikka siinsesse majandusse, kui ukrainlased järgiksid bosnialasi, kellest igaüks Saksamaalt kojusõiduks müügiplatsidelt Volkswageni Golfi soetas. Nii ei pruugi minna.

Seega, erakonnad, mis plaan on sõjapõgenikega ja kui palju olete valmis selleks maksumaksjailt raha võtma?