Hartman kutsus Ruuben Kaalepi Integratsiooni SA nõukogust tagasi

Hartman palub EKRE-l nimetada nõukogusse uus liige, kes ei kuulu parlamenti.

"On kirjutamata kokkulepe, et Integratsiooni Sihtasutuse nõukogus on esindatud kõik parlamendierakonnad ning nende esindajad määravad erakonnad ise. On oluline, et lõimumispoliitikat tehes ning sidusat ühiskonda ehitades on kaasatud erinevad maailmavaated, erinevaid ühiskonnagruppe esindavad erakonnad ka siis, kui kultuuriministri arvamus nendega ei ühti. Seda põhimõtet järgin ka tulevikus," kirjutas Hartman sotsiaalmeedias.

Kaalepi nimetamine nõukogusse pälvis tähelepanu, kui Eesti Juudi Kogukonna nõukogu avaldas pöördumises kultuuriministrile muret Kaalepi nõukogusse nimetamise pärast, põhjendades seda poliitiku antisemiitlike vaadetega.

"Selleks, et saaksime sidusat ühiskonda ehitada, pean vajalikuks, et poliitikud oma seisukohti välja öeldes väldiksid kellegi solvamist, tagakiusamist ning viha õhutamist. See ei ole demokraatlikule riigile kohane. Erakonnad võiksid oma esindajaid valides seda silmas pidada," ütles Hartman.

Integratsiooni sihtasutuse nõukogusse kuulub 13 inimest. Viimati kutsus kultuuriminister nõukogust tagasi Heidi Uustalu ja Andrus Tamme ning määras uuteks liikmeteks kolmeaastase tähtajaga Georg Männiku, Henri Kaselo ja Ruuben Kaalepi.

Eelmistel riigikogu valimistel Tartus EKRE nimekirja teisel positsioonil kandideerinud Ruuben Kaalep sel korral valimistel ei kandideeri.