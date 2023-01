Viimsi vald tahab Naissaarele püsivat elektriühendust

Viimsi vald on alustanud tööd selle nimel, et Naissaar saaks püsivalt elektriga varustatud. See läheks maksma kuni neli miljonit eurot.

"Naissaarel praegu püsivat elektriühendust mandriga ei ole ja vald ja Naissaare kogukond otsivad võimalust, kuidas see olema saaks. Oleme pöördunud ka riigi poole, et diskussiooni selles küsimuses alustada. Ootame, et riik selle diskussiooni algataks ja ühe või teise lahenduseni jõutaks," ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti ERR-ile.

Lemetti ütles, et üks põhjus püsiva elektriühenduse loomiseks on see, et Naissaarele on tulemas nii mõnigi suurem arendus.

"Ma pean silmas just Eesti meremuuseumi kavandatavat Nargen Nordi projekti, mis seondub Naissaare militaarpärandiga. Selline suurem projekt on kavas, kus selline stabiilne elektrisüsteemi lahendus kindlasti aitaks oluliselt kaasa selle realiseerimisele," lausus Lemetti.

Lemetti rääkis, et juba selle nädala neljapäeval on kohtumine Naissaare kogukonna, Viimsi vallavalitsuse esindajate ja Riigi kaitseinvesteeringute keskusega (RKIK).

"Toimub vastastikuste huvide kaardistamine ja siis juba vaadatakse, kuidas edasi minnakse," ütles Lemetti.

Lemetti rääkis, et võimalusi saare elektriga katmiseks on kaks. "Üks võimalus on püsiühendus mandriga läbi kaabli, teine oleks kohalik roheenergial põhinev lahendus," ütles ta.

Ta ütles, et täpsem maksumus selgub pärast konkreetse hanke tegemist, aga suurusjärk on umbes kolm kuni neli miljonit eurot.