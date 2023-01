Narva linn tuli Vene konsulaarteenuseid osutavale MTÜ-le appi

Alates eelmise aasta kevadest on Narva Venemaa peakonsulaat suletud ja vastuvõttu ei toimu. Eakatele ja puuetega Vene kodanikele toimetab saatkond dokumendid kord kuus Narva. Vastuvõtt toimub kohalikus Vene kodanike ühingus ja päeva jooksul võib kohale tulla mitusada inimest, kes seisavad lausa kolmes järjekorras.

"Esimene on nende jaoks, kes tulid passi saama; teine järjekord neile, kes tulid passi taotlema. Kuid nüüd on meil tekkinud ka kolmas järjekord – need on pensionärid, kes saavad tõendi, et nad elus on," ütles Narva Vene kodanike ühingu esimees Elizaveta Pokk.

Elusolemise tõendit on eakal Vene kodanikul väga vaja.

"Ma pean igal aastal esitama tõendi, aasta lõpus, et Venemaalt pensioni saada. Kui tõendi saan, siis on mul terve aasta jooksul pension olemas. Muidu oleks pidanud Tallinna sõitma," lausus Kohtla-Järve elanik Nadežda.

Mittetulundusühingul on nii suure hulga inimeste vastuvõtt keeruline. Ootejärjekord on lumisel tänaval, kontoriruumid on jahedad, WC-d pole. Appi tuli linnavalitsus, mis annab Vene kodanike käsutusse keskraamatukogu teise korruse ruumid.

"Kolmandik Narva linna elanikest on Vene kodanikud, kellel muide, kui nad ka väga sooviksid, praegu pole Vene kodakondsusest võimalik loobuda. Jätta neid täiesti ilma abita, ilma informatsioonita, ilma vajalike dokumentideta, seda me küll endale lubada ei saa. Ka Vene kodanikud, kes elavad Eestis, on meie inimesed," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Ida- ja Lääne-Virumaal elab umbes 37 000 Venemaa kodanikku, neist pooled Narvas.