Kaitseministeerium soovib müüa Tallinna kesklinnas asuva hoone

Kaitseministeerium soovib maha müüa Tallinnas aadressil Narva maantee 8 asuva hoone, sest see seisab tühjana.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) teavitas neljapäeval muu hulgas välisluureametit ja Kaitseliitu, et kaitseministeeriumil on kavas võõrandada Tallinnas Narva maanteel asuv hoone.

RKIK-ist öeldi ERR-ile, et Narva maantee 8 hoone vajadus on ammendunud ning maja seisab tühjana, mille tõttu läheb see võõrandamisele.

"Saadud tulu läheb riigieelarvesse ja otsus selle kasutamise sihtotstarbe kohta tehakse vajaduspõhiselt," ütles RKIK-i riigivara valdkonnajuht Tambet Tõnisson.

RKIK-ist lisati, et viimased paar aastat on hoone tõesti tühjana seisnud ning seal on toimunud vaid mõned õppused. Viimati tegutses seal toetuse väejuhatuse raamatupidamiskeskus.

Varem on Narva mnt 8 hoones tegutsenud ka kaitseressursside amet ja reservohvitseride kogu.