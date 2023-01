Petr Pavel võitis Tšehhi presidendivalimised

Kui pea kõik häältest oli loetud, oli Paveli poolt hääletanud 58 protsenti hääletamas käinutest.

Vastaskandidaat Andrej Babiš tunnistas valimiskaotust ning õnnitles Pavelit võidu puhul. Ka Tšehhi peaminister Petr Fiala saatis Pavelile oma õnnitlused.

"Väärtused, nagu tõde, väärikus, austus ja alandlikkus võitsid," ütles Pavel. "Ma olen kindel, et neid väärtusi jagab meist enamik, need peaksid saama meie elu osaks ja ka naasma Praha lossi ja meie poliitikasse."

Ka valimiseelsed küsitlused ennustasid Paveli võitu.

Pavelil on nii Nõukogude aja kui ka Lääne sõjaline haridus, ta on teeninud rahumissioonidel ja kuulunud NATO peasekretäri nõustavasse sõjalisse komiteesse.

Pavel on lubanud, et Tšehhi jääb kindlasti Euroopa Liidu ja NATO liikmeks ning on olnud ka Ukrainale antava abi tugev toetaja.

Teine kandidaat Babiš on protesteerinud paremtsentristliku valitsuse tegevuse vastu ning tema läänemeelsus pole nii tugev kui Pavelil. Lisaks on tal sõbralikud suhted Ungari liidri Viktor Orbaniga.