Kahe nädalaga on universaalteenusest loobunud 4600 klienti

Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparovi sõnul on universaalteenusel praegu 220 000 klienti. Neist suur osa liideti automaatselt 1. jaanuaril, kuna detsembri lõpuga said neil senised lepingud läbi.

"Vastavalt elektrituru seadusele on elektrimüüjal kohustus pakkuda klientidele soodsaim võimalik pakett. Ja detsembrikuu sees oli universaalteenus," selgitas Kasparov.

Universaalteenuse puhul küsib Eesti Energia 19,2 senti kilovatt-tunni eest. Börsihind oli detsembris keskmiselt 26 senti ning sellele lisandusid veel käibemaks ja ettevõtja marginaal. Pärast jõule olukord muutus. Jaanuaris oli Nord Pooli keskmine hind 9,9 senti.

"Praegused futuurid ehk tulevikutehingud Nasdaqi turul näitavad, et märtsist kuni augusti lõpuni on universaalteenus kindlasti kallim kui börsihind," ütles Kasparov.

Kuni märtsini võib odavat hinda kõigutada veel krõbe pakane, ehkki praegused ilmaprognoosid seda ei ennusta.

"Edasi mängivad rolli jaamade hooldused, hüdro(energia) tase Skandinaavias ja loomulikult päikesetoodang meie regioonis," ütles Kasparov, kelle sõnul on viimasel ajal lisandunud palju päikeseparke nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. "Võib juhtuda ka nii, et päeval on hinnad väga soodsad ja õhtuti on need päris kallid, kui tootmisjaamad tuleb käiku panna, et õhtused tiputunnid katta."

Oluline on ka gaasi hind, mis on langenud 50 euro piirimaile. "Kui gaas peaks kahe-kolme nädala või kahe-kolme kuu jooksul tagasi 150–200 euro tasemele tõusma, siis loomulikult selliseid hindu tootjad pikalt ei saa pakkuda," lausus Kasparov.

Võib lahkuda ja tagasi minna ja lahkuda

Tarbijad on hakanud börsihinna langusele tasapisi reageerima. Viimase kahe nädalaga on universaalteenuselt lahkunud umbes 4500 klienti.

"Me ise arvame, et umbes sama palju kavatseb veel kahe nädala jooksul sealt lahkuda," ütles Kasparov. "Täna me näeme oma nõustamiskeskuses päris palju pöördumisi sel teemal ja kliendid valivad fikseeritud lepinguid ja börsilepinguid, mis on täna soodsamad kui universaalteenus."

Universaalteenuselt börsipaketile minnes ei võta inimesed ka kuigi suurt riski. "Kui täna klient otsustab, et ta tahab universaalteenusest loobuda, siis seitsme päeva pärast on tal võimalik liituda juba järgmise paketiga, olgu see börsipakett või fikseeritud pakett. Ja siis uuesti seitsme päeva jooksul loobuda sellest paketist ja tagasi tulla universaalteenusele," ütles Kasparov.

Praegu kehtiva seaduse järgi võib klient niimoodi börsipaketi ja universaalteenuse vahel pendeldada kuni 2026. aastani.