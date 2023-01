Kell 21.40 "Esimeses stuudios" EOK president Urmas Sõõrumaa

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) soovib Venemaa ja Valgevene sportlased suurtele areenidele tagasi lubada. Eesti koos kümmekonna riigiga on vastu, aga see lahing on kaotatud. Miks ROK nii teeb? Kas olümpialiikumine seisab boikottide lävel ning millised on spordi ja poliitika seosed? ETV "Esimeses stuudios" on täna Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.