Euroopa Liit tahab soodustada riigiabi andmist rohetehnoloogia sektorile

Plaani eesmärgiks on hoida Euroopa majanduse konkurentsivõimet võrdluses USA-ga, kes käis sarnase plaani välja eelmisel aastal. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on see vajalik tagamaks võrdsed võimalused Euroopa ettevõtetele.

Eesti koos kuue teise Euroopa Liidu riigiga on liigse riigiabireeglite lõdvendamise ja maksuvabastuste pakkumise vastu. Samas toetavad neid suured majandused nagu Saksamaa ja Prantsusmaa.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et teine ettepaneku

sammas on rahastamine. "Siin on meil riiklikul tasandil üks instrument, mis on hästi teada. See on riigiabi, et tuua investeeringuid strateegilistesse sektoritesse. Teame hästi, et Euroopa Liidul on juba Venemaa agressiooni sõjast alates ajutine kriisiraamistik. Kohaldame seda nüüd ka kliimaneutraalse tööstuse vajadustele. On oluline, et see oleks sihitud ja ajalise piiranguga," ütles president.