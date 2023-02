Saksamaa tahab õhutõrjele kulutada 17 miljardit eurot

Saksa valitsus on mitme kaitsetööstuse ettevõttega kõnelustes, et rajada Saksamaa kaitseks mitmekihiline õhukaitse süsteem, mis võib allikate kinnitusel minna maksma kuni 17 miljardit eurot. Olaf Scholzi valitsus tahab näiteks Baierimaa ettevõttelt Diehl Defence tellida kahe kuni kolme miljardi euro väärtuses IRIS-T õhutõrjesüsteeme. Neid õhutõrjesüsteeme on Saksamaa saatnud ka Ukrainale.

Saksamaa plaanitud õhutõrjekilp peaks kaitsma mitte ainult Saksamaad vaid ka Saksamaa naaberriike raketirünnakute eest, vahendas Bloomberg. Kuna läbirääkimised Saksa valitsuse ja eri ettevõtete vahel veel käivad, siis ei ole õhutõrjekilbi rajamise lõplik hind veel paika loksunud.

Saksa kantsler Olaf Scholz teatas peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale pöördepunktist (Zeitenwende) Saksamaa riigikaitse rahastuses. Scholz lubas kõnes täiendava 100 miljardi euro eraldamist Saksa kaitsejõudude moderniseerimiseks. Sellest fondist on kavas rahastada ka Saksamaa heaks õhutõrjesüsteemide soetamisi.

Saksamaa kavatseb tellida endale ka Israel Aerospace Industries õhutõrjesüsteemi Arrow 3, millele Saksa kaitseminister on eraldanud neli miljardit eurot. Samuti kavatsetakse kulutada USA Patriot õhutõrjesüsteemi soetamiseks kuni 10 miljardit eurot.

Saksamaa plaanid on seotud Scholzi välja pakutud Euroopa kaitsekilbi algatusega (European Sky Shield Initiative), millega on ühinenud 14 NATO riiki ja Soome. Projektis osalevad peale Saksamaa Eesti, Ühendkuningriik, Slovakkia, Norra, Läti, Ungari, Bulgaaria, Belgia, Tšehhi, Leedu, Holland, Rumeenia, Sloveenia ning Soome, mis ei ole veel NATO täisliige.