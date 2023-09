Saksa relvatootja suurendab Iris-T õhutõrjesüsteemide tootmist

Buscheki sõnul plaanib Diehl 2025. aastal toota vähemalt kaheksa Iris-T süsteemi. Praegu toodab ettevõte kolm kuni neli süsteemi aastas, vahendas Reuters.

Buschek lisas, et raketitootmine sel aastal kolmekordistub ning järgmisel aastal kahekordistatakse seda veelgi. Oodatavalt toodetakse 2024. aastast alates 400 kuni 500 raketti.

Saksamaa on siiani andnud Ukrainale kaks Iris-T süsteemi, mida kasutatakse seal peamiselt Kiievi kaitsmiseks Vene raketirünnakute vastu.

Berliin on lubanud anda Ukrainale veel kuus Iris-T süsteemi ja loodab tuleva aasta oktoobris saada enda õhujõududele esimese kuuest õhutõrjesüsteemist.

Buscheki sõnul on Ukraina süsteemidega alla tulistanud üle 110 sihtmärgi, millest enamik on olnud tiibraketid, ja tabamistäpsus on olnud ligi 100 protsenti. Ta selgitas, et muu hulgas tõkestas Iris-T süsteem edukalt Venemaa 13 tiibraketiga rünnaku Kiievile tänavuse aasta alguses.

Iris-T on umbes 40-kilomeetrise ulatuse ja 360-kraadise vaatega süsteem. Enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse oli vaid mõni üksik lääneriik Iris-T süsteemi endale ostnud, kuna pärast külma sõda ei peetud seda vajalikuks. Nüüd soovivad NATO liikmesriigid lisada neid süsteeme oma sõjaväkke.

Ka Eesti ja Läti soetavad endale Iris-T keskmaa õhutõrjesüsteemid.