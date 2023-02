Ametiühing: jõudsime Tallinki palgaläbirääkimistel murranguni

Lemberi sõnul selgus neljapäevasel Tallinki juhtide ja ametiühinguliidrite kohtumisel, et tõenäoliselt õnnestub neil esmaspäeval riikliku lepitaja juures kokkuleppele jõuda, sest toimus poolte lähenemine.

"Tööandja mõistis paremini oma töötajate muret, mida me läbi ametiühingu oleme neile pidevalt edastanud. Meil on kavas tööandja pakkumist tutvustada inimestele laevadel reedel kella 11 ajal toimuval hübriidkoosolekul. Võtame heakskiidu, ja mina ametiühingu ja läbirääkimiste delegatsiooni juhina näen, et on võimalik kokkuleppele jõuda," rääkis Lember.

Ta ei soostunud ütlema, kui suure pakkumise tööandja tegi. "Saan konstanteerida, et tööandja tegi meile õrnalt parema pakkumise, kui riiklik lepitaja meile jättis. Me koos jõudsime täna üsna konstruktiivsete läbirääkimisteni," ütles Lember. "Loodame, et suudame esmaspäeval kokkuleppe riikliku lepitaja juures sõlmida ja siis saab ka avalikkus teada, mis palganumbritest käib jutt," lisas ta.

Lemberi sõnul on palgaläbirääkimistel töötajatel üldjuhul üks hea argument - olla hästi ühtne. "Ühtsuses peitub jõud. Eesti ühiskonnas kipub see sageli ära kaduma, aga meie liikmete hulgas on see hästi teada. Me ametiühinguga ei tolereeri kindlasti midagi ülemäärast. Meil oli lahendamisel probleem, et nõustusime ühe aasta palgatõusu vahele jätma, ja seetõttu oli meie selle aasta palganõue mittesüvenenud inimesele tänavalt arusaamatult kõrge," selgitas Lember.

Tallinki juht Paavo Nõgene ei olnud neljapäeval nõus kohtumise tulemusi ERR-ile kommenteerima.

16. jaanuaril Tallinkis hoiatusstreigi korraldanud EMSA on varasemalt teatanud, et küsib teenindavale personalile keskmiselt 17,5-protsendist ja tehnilisele personalile 22,5-protsendist palgatõusu.