Taiwan testis tiibraketti, mis ulatub Mandri-Hiina sisemaad ründama

Teisipäeva hommikul testis Taiwani valitsuse rahastatud riiklik Chung-Shani teaduse ja tehnoloogia instituut tiibraketti, millega suudetaks tabada Madri-Hiina sisemaad, teatas South China Morning Post.

Pealtnägijate kirjelduse kohaselt oli raketikatsetus edukas. Tõenäoliselt võis olla tegu uue Hsiung Sheng tiibraketiga, mis on Hsiung Feng IIE raketi edasiarendus. Uue raketi lennuulatus on kuni 1200 kilomeetrit. See tähendab, et Taiwan suudaks vajadusel rünnata sihtmärke Qingdaos Hiina idarannikul või Wuhanis Hiina sisemaal.

Chung-Shani instituut ei olnud nõus täpsustama mis tüüpi raketti nad teisipäeva hommikul testisid, kuid üks sõjandusvaatleja hindas, et kaudsete andmete kohaselt on tegu uue Hsiung Sheng raketiga.

Taiwan kavatseb 2023. aastal toota ligikaudu 1000 raketti, teatas eraldiseisvalt Taiwan News. Chung-Shani instituudil on praegu 16 eri tootmisliini eri tüüpi rakettide ja hulkurdroonide tootmise tarbeks.

Taiwan tahab tellida 3000 drooni

Chung-Shani instituut arendab koos Taiwani erasektori ettevõtetega viit eri tüüpi drooni, et tugevdada Taiwani relvajõudude luurevõimet. Chung-Shani instituut tõi esile, et droonid on end Vene-Ukraina sõjas tõestanud. Instituut kavatseb peale droonide testimist tellida neid tootjatelt ligikaudu 3000. Chung-Shani instituudi aeronautikasüsteemide juht Chi Li-pin kinnitas, et Taiwani tellitud droonide tootjad peavad tagama, et nende droonides ei sisaldu Hiina Rahvavabariigis toodetud komponente.

Taiwani ja Hiina Rahvavabariigi vahel on pikalt olnud pinged

Raketikatsetuse taustal on Hiina Rahvavabariik olnud Taiwani saare ümber üha enam sõjaliselt aktiivne. Samuti on USA ametiisikud hoiatanud pingete kasvu eest Taiwani väinas.

Mandri-Hiinas võimul olev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks ning on ähvardanud saare jõuga endaga taas liita. Taiwanile pagesid Hiina kodusõja kommunistidele kaotanud Hiina rahvuslased. Suur enamus maailma riike tunnustab ainsa Hiinana Pekingis asuvat valitsust, kuid paljudel riikidel on majanduslikud ja diplomaatilised suhted ka Taipeiga.