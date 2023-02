Ekspert: Ryanair lahkus, sest Eesti asub kõigest kaugel

Paremad lennuühendused looks see, kui Tallinna lennujaamas oleks rohkem reisijaid, ütles lennundusekspert Sven Kukemelk Ringvaates. Ta leiab, et lähima viie aasta jooksul võiks see ka juhtuda.

"Ryanair pani oma liinid kinni, sest lennunduses on kõige tähtsamad päevad esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede ja pühapäev. Need on päevad, kus on võimalik raha teenida. Ryanairi lennupäevad siin olid teisipäev ja laupäev ehk kõige nõrgemad päevad, siis neil oli lennukile vaba auku ja nad panid sinna sihtpunkti, millel oli neile strateegiliselt suhteliselt madal väärtus," sõnas Kukemelk.

Liinide sulgemise põhjus oli Kukemelgi sõnul nii see, et tõusis lennujaama tasu kui ka see, et Ryanairile on tähtis kulubaas. "Nad tahavad parimad parimat diili turul, paremat kui teised lennufirmad ja samal ajal tahavad lennujaamad kohelda kõiki kliente võrdselt," ütles Kukemelk.

Eesti riik on katsetanud ka präänikut lennufirmadele. "British Airways lendas Tallinnast Londonisse Heathrowsse, sai selleks turundustuge EAS-ilt. See katsetus kestis kaks-kolm aastat. Reaalsus on see, et oleme kaugel kõigist teistest sihtpunktidest," sõnas Kukemelk.

Soome on sama kaugel ja seal on ka Ryanairi osakoaal suhteliselt madal, märkis ekspert. "Me oleme ringis, kus palju sihtpunkte pole. Need on kolme-nelja tunni kaugusel, mis teeb siit lendamise kalliks," ütles Kukemelk.

Eelkõige on vaja tekitada Eestisse rohkem reisijaid. "Tänane liinivõrgustik on sihitud eestlaste väljaminekule, aga see ei ole Eesti huvides, et eestlased kulutavad väärtuse, mis nad on loonud, ära kuskil mujal. Me peaksime tugevdama sissetulevat vaadet," sõnas Kukemelk.

"Peaksime suutma kohaneda oludega ja uusi turge välja mõtlema. Peale Covidit on hinnad üles läinud. See suvi saab olema arusaamise hetk, et lennuhinnad ongi keskmiselt sada eurot kallimaks läinud," sõnas ekspert.

"Tallinna lennujaama tiim on professionaalne, kõik prognoosid näitavad, et järgmise viie aasta jooksul oleme viie miljoni reisijaga lennujaam senise kolme miljoni asemel," lisas ta.