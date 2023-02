Reinsalu: lennujaamatasude tõstmine tuleks üle vaadata

"Minule on mõjunud karjuvalt häirivana need otsused, mis puudutasid 30 protsendilist lennujaamatasude tõusu," ütles Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.

"10 aastat ei ole tõstetud, aga nüüd kui me pole veel koroona mahust väljunud piirangutega, vot nüüd hakkame nii-öelda õigust taga ajama selle 30 protsendiga. Ja mida me saime siis? Üheksa liini pannakse kinni. Ja mõtleme korraks, kui vähe meil neid liine tegelikult on, mis Tallinnast väljuvad," kommenteeris Reinsalu.

"Me ju tegelikkuses palusime seda Ryanairi, et tule siia ja ole siin. Sest me teadsime, et see toob meile raha sisse ja võimaldab meie inimestel reisida. Ja nüüd korraga nagu nipsust lihtsalt kaks pluss seitse liini kinni. Ma arvan, et see otsus tuleks üle vaadata," sõnas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on välisministeeriumi seisukoht, er madalad lennujaamatasud on eraldi lisaväärtus ja Tallinnast väljuvate lennuliinide arvu võimendaja.

Ta lisas, et kui Tallinna Lennujaamal on vaja teha investeeringuid, siis võiks üle vaadata riigiabi võimalused või kasumlikkuse jaotus. "Siin on riigil strateegiline huvi, nii majanduse, turismi arendamise, suund on meil võetud ka ettevõtluse arendamise valdkonnas. On võetud suund sellele, et me arendame äriturismi ja nüüd pannakse kinni seitsmesse Euroopa Liidu riiki," rääkis välisminister.

"Siin tuleb asjad võtta lauda ja pidada uuesti läbirääkimisi ja leida lahendusi," ütles Reinsalu.

Odavlennufirma Ryanair teatas eelmisel nädalal, et otsus sulgeda Tallinnast kuus liini oli reaktsioon Tallinna Lennujaama otsusele tõsta lennujaamatasusid. Ryanair vaidlustas otsuse Eesti konkurentsiametis ja see on praegu menetluses.

Enne teatas Ryanair veel kolme lennuliini sulgemisest Tallinnast.