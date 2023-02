Jaapani meedia: Hiina luureõhupalliga oli seotud Hiina sõjavägi

Jaapani uudisteagentuur Kyodo News teatas, et USA õhuruumi sattunud ja hiljem USA poolt alla tulistatud Hiina luureõhupall oli seotud Hiina relvajõududega, kinnitasid Kyodo Newsile allikad Hiinas.

Peking on siiani avalikult väitnud, et õhupall oli tsiviilotstarbeline ja mõeldud ilmastikunähtuste uurimiseks. Hiina relvajõud väidetavalt ei teavitanud Hiina välisministeeriumi luureõhupalli sattumisest USA õhuruumi, mille peale Hiina president Xi Jinping kutsus üles kommunikatsiooni tugevdama.

Hiina luureõhupall arendati välja Hiina teaduse akadeemiaga seotud kosmose- ja kübersõja uuringute keskuse poolt, kus tehakse tööd nii militaar- kui tsiviilsektori tarbeks, kinnitasid allikad Kyodole. Sama keskuse õhupallid olevat varem lennanud ka üle Taiwani väina ja Lõuna-Hiina merel. Hiinas arendatakse ja kasutatakse kosmosetehnoloogiaid tavapäraselt ühiselt militaar- ja tsiviilsektori poolt.

Ameerika Ühendriigid teatasid 2. veebruaril, et avastasid enda õhuruumist Hiina luureõhupalli. Hiina välisministeerium väitis eelmisel reedel, et uurib sellekohaseid väiteid. Hiina teatas paar tundi hiljem, et tegu oli ilmastiku uurimiseks mõeldud õhupalliga, mis triivis kogemata USA õhuruumi. Intsidendi tõttu lükkas USA välisminister Antony Blinken oma plaanitud Hiina visiidi edasi.

Kyodo News väitel olevat õhupalliintsident Hiina juhtkonna murelikuks teinud ning nüüd peavad õhupalli operaatorid küsima riigi presidendilt Xi Jinping isiklikult luba õhupalli lennutamiseks, kui on oht, et luureõhupall võib sattuda teiste riikide õhuruumi. Peale Hiina kommunistliku partei juhtimise on Xi Jinping ka Hiina sõjalise keskkomitee ülem, mis haldab Hiina rahvavabastusarmeed.