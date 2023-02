Saksamaal aeglustus inflatsioon 9,2 protsendile

Berliini teatel aeglustus Saksa inflatsioon viimase viie kuu madalaimale tasemele. Statistikaamet avaldas inflatsiooniandmed "ootamatu tehnilise probleemi" tõttu nädal aega hiljem. Seetõttu pidi Euroopa Liidu (EL) statistikaamet Eurostat varem hindama, kui palju Saksamaal hinnad kasvasid. Saksamaa moodustab enam kui veerandi eurotsooni inflatsiooni arvutamiseks kasutatavatest andmetest.

Eurostati kiirhinnangul aeglustus euroala inflatsioon jaanuaris 8,5 protsendile. Eurostat eeldas aga, et Saksamaa inflatsioon aeglustus jaanuaris 8,7 protsendile. Finantsfirma ING majandusteadlane Carsten Brzeski ütles, et tõenäoliselt korrigeeritakse euroala inflatsiooni 0,1 protsendi võrra ehk 8,6 protsendini, vahendas Financial Times.

Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu tõstis veebruari alguses taas intressimäärasid 50 baaspunkti võrra, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära kahelt protsendilt 2,5 protsendile. ECB muretseb endiselt, et inflatsioon on eurotsoonis liiga kiire.

Bundesbanki president Joachim Nagel ütles sel nädalal samuti, et Euroopa Keskpank peab jätkama rahapoliitika karmistamist.