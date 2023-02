Lääneranna vald püüab lahti saada 300 000-eurosest eelarvemiinusest

Lääneranna vald otsib katet ligi 300 000-eurosele eelarvemiinusele. Volikogu neljapäevane otsus sulgeda valla 11 raamatukogust Saulepi, Metsküla, Kirbla ja Tuudi haruraamatukogu peaks aastas säästma vallale 56 000 eurot.

Vallavanem Ingvar Saare ütles, et tegelikult ei piisa eelarvetulemiga nulli jõudmisest, vaid tekkima peab ka püsiv investeerimisvõimekus.

"Probleemideks on päris suur hulk kinnisvara käes, vähene teenuse tarbijate arv ja sellest tulenevalt neid otsuseid siin tegema peame. Me peame lihtsalt üle vaatama, milline on mõistlik majandamise mudel. See puudutab kõiki valdkondi vallavalitsusest kuni haridusvõrguni välja," rääkis Saare.

Saulepi, Metsküla ja Kirbla puhul käidi valla poolt välja mõte, et need raamatukogud võiks oma õlgadele võtta kohalik kogukond. Kuidas täpsemalt, see on arutelukoht.

Juttu on olnud Metsküla ja Lõpe kooli sulgemisest ning mitmel pool kooliastmete kärpimisest. Saare ütles, et midagi pole veel lõplikult otsustatud.

Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel ütles, et kool on kogukonnale väga tähtis ning sealse kandi arengu eeldus.

"Sel õppeaastal on meil 21 last, järgmisel 27, edaspidi juba 32, 34 ja siis ta on päris tükk aega üle 30. See on nende avalduste põhjal, mille lapsevanemad juba esitanud on, need ei ole kuskilt laest võetud andmed," selgitas Kaisel.

Lääneranna volikogu opositsiooniliikme Eeva Helme sõnul tuleb kärpeid tehes kaaluda kõike muud võimalikku, aga mitte koolide sulgemist või kooliastmete kärpimist.

"Lihula noortekeskuse rida valla eelarvest tuleb 85 680. Samas Metsküla kool, kes annab haridust kuni 6. klassile, temale eraldab vald 54 917. Ma ei arva, et see on kuidagi ebatähtis, noortega tuleb ka vabal ajal tegeleda, aga kui mul on valida, kas lapsed saavad oma kodulähedase kohustusliku põhihariduse, siis minu meelest tuleks ikkagi see valida," sõnas Helme.

Lääneranna eelarve järgmine lugemine on märtsis.