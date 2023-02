Euroopa Liit hakkab kaude rahastama piiritarade ehitamist

Euroopa Liidu liidrid pidasid Brüsselis mitteametlikul ülemkogul reedel kuni kolmeni öösel kõnelusi, mille tulemusena lepiti kokku Euroopa Liidu rahade eest kaude piiritarade ehitamine. Veel paar aastat tagasi oleks selline asi mõeldamatu olnud, teatas Politico. Vastav Euroopa Liidu teadaanne viitab otseselt jälgimistehnikale, sh õhujälgimisseadmetele ja muule tehnikale.

Politico hinnangul näitab uus sõnastus Austria jaoks poliitilist võitu. Austria kantsler Karl Nehammer kinnitas, et Euroopa Komisjon on nüüd nõustunud pakkuma arvestataval määral tuge. Nehammeri sõnul saavad riigid nagu Bulgaaria kasutada Euroopa Liidu rahasid piirivalvurite ja tehnika jaoks ning kasutada enda riigi raha piiritara tugevdamiseks.

Austria kantsleri selgitusest jääb mulje, et Euroopa Liit hakkab de facto piiritarade rajamist rahastama, kuigi ametlikult see nii ei ole. Austria tahab, et Bulgaaria rajaks piiritara Bulgaaria-Türgi piirile. See projekt võib minna maksma kuni kaks miljardit eurot.

Allikate kinnitusel olid öösse kestvad vaidlused tulised. Olukorda olevat püüdnud rahustada Saksa kantsler Olaf Scholz, kes juhtis tähelepane, et USA lõunapiiri rännet tõkestada püüdvad rajatised pole seda siiani edukalt suutnud tagada. Samas toetasid lõpuks ka Scholz ja teised liidrid karmimaid piirimeetmeid Euroopa Liidule. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles reede varahommikul, et piire tuleb hallata ning Euroopa Liit tegutseb välispiiride tugevdamise nimel.