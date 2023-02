Rein Sikk: kuidas riigikogulasi ühe minutiga dresseerida

Minut võib olla nii igaviku- kui ka sekundipikkune, seda näitab sõnaahtrate koolinoorte liftikõne ja annab juhiseid ka sõnaohtrate poliitikutega hakkamasaamiseks.

Aastavahetusel hindame aega asjalikumalt kui tavaliselt. Nii ongi mingil hetkel saabumas viimane minut ja siis algamas esimene minut. Erilised ja imelised.

Klassikaline minuti pikkuse mõõt oleneb sellest, kummal pool WC-ust asud. Nii räägivad lõuapoolikud. Aga uksest hoolimata saab minut, kokku siis 60 sekundit, me kiirustavas elus aina tähtsamaks. Minuti kasutamise oskus on tuhandest tarviline ka koolielus.

Noored lifti

Oma meediakursust olen nüüd kaks aastat alustanud liftikõnega. Teinud noortele, kes elavad asulas, kus lifti pole, selgeks selle imelise žanri. Meenutuseks: liftikõne (ingl elevator speech) on enese, oma ettevõtte, teenuse, toote või äriidee hästi läbimõeldud sisutihe, lühike ja särav tutvustus. "Termin väljendab ajalist piiratust – esitlus peab olema nii lühike (30 sekundit kuni 3 minutit), et seda oleks võimalik esitada liftisõidu jooksul," täpsustab Vikipeedia.

Klassikaline liftikõne juhtum on pilvelõhkuja lifti sisenemine juhuslikult koos miljonäriga ja minuti pärast, pärast fenomenaalset liftikõnet liftist väljumine koos miljonidollarilise investeeringuga.

Meie meediatunni liftikõnes miljoneid paraku ei jagata. Küll aga tuleb meediaõpetajale, keda enamik õppureid esmakordselt kohtab, minuti jooksul ära rääkida, kes sa oled, mille poolest oled huvitav ja milline on su senine meediakogemus.

Lõpmatu minut

On tore ja on hämmastav, kui palju kontsentreeritud juttu suudavad noored oma nn liftiminuti jooksul esitada. Nii olen kogenud. Teinekord jääb aega ülegi, sest minut on tõesti pikk. Täpsustame, aeglaselt rääkides on minut saja sõna pikkune, sõnumit kiirelt edastades võib jõuda välja öelda ka 160 sõna, nii selgitab internetist leitud tarkus.

Aga sada sõna, kui pikk see tegelikult on? Vastuse annab üks maailma enimloetud tekste, meieisapalve, kõigest 61 sõna pikkune. Aga kui sisukas!

"Meie isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen." Nii seisab EELK leheküljel.

Ka ladina keeles on palves 61 sõna, inglise keeles, olenevalt versioonist, 68–70. Mis kõik oluline mahub mõttetihedalt ühte minutisse!

Stopper abiks

Minuti lühidus, pikkus ja olulisus saab tähtsaks aastal 2023, mil valime enesele uut riigikogu. Kohtume selle eel loodetavasti paljudes paikades, ka koolides, nii kandideerivate saadikukandidaatide kui ka kogenud, aga uuesti kandideerivate rahvasaadikutega.

Ühelt poolt on ju huvitav ja oluline teada, mida auväärt rahvaasemikud või rahvaasemikuks saada soovijad planeerivad, millest mõtlevad. Millised on nende unistused, aga ka niinimetatud punased jooned. Mida nad arvavad õpetaja palga suurusest ja kohustuslikust eestikeelsest koolist.

Teisalt aga võib kohtumise korraldajaid või ka võimalikke kuulajaid murelikuks teha hirm, et kõik hääd mõtted suubuvad lõpmatusse sõnamulinasse. Et kõigest tähtsast ei jõutagi rääkida, sest kui poliitik või selleks pürgija juba sõna võtab siis s…

… siis on abiks stopper!

"Aga tegelikult toob see minutireegel valmiseelsesse üritusse sisukust, tulu ja tempot."

Tean seda paljude valimiseelsete debattide läbiviijana nii koolides, raamatukogudes kui rahvamajades. Alguses võib tunduda ehmatav anda lugupeetud poliitikuile ühele küsimusele vastamiseks vaid minut. Aga tegelikult toob see minutireegel valmiseelsesse üritusse sisukust, tulu ja tempot.

Üks endine peaminister oli koolisaalis toimunud kohtumisel pirtsakas ja lasi enesele pidevalt meelde tuletada, et minut on ühepikkune nii koolipoisi kui ka ministri jaoks. Aga hiljem tuli ta kättpidi tänama, et tänu ohjeldamisele oli arutelu sisukas. Tänan tänu eest, härra peaminister.

Üksinda minutis

Minutist arusaamine on hinnaline omadus, kuldaväärt oskus. Seda saab ka arendada. Näiteks lasta seltskonnamänguna või koolitunni ülesandena hinnata, kui pikk on minut. Öeldakse "start" ja igaüks peab sisimas hindama, millal minut otsa saab. Ning seejärel märku andma. Mis välja tuleb, on omamoodi vahva. Näeme, et minut on paarikümne sekundi, aga ka kuni poolteise minuti pikkune.

Minuti pikkust saab tunnetada ka siis, kui ärevil olles jõuluvanale salmi loeme. Või laste, lastelaste salmilugemist jälgime. Kui salm peas ja lugemine sorav, võib minut mööduda märkamatult, kuigi enamik jõulusalme on nii paarikümne sekundi pikkused. Aga kui salm segi läheb, siis võib hiina piin selle meenutamisel tunduda tunnipikkune.

Aga minut, see on me ühine aeg. Seega hoidkem me ühiseid minuteid ka uuel aastal. Neid pole kunagi liiast. Ja inimesi, kes suudavad nii teos kui ka sõnas minuti pikkust hinnata, võib usaldada muudeski asjades.