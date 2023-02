Kaitseliit ja Briti õhuvägi harjutavad koostööd helikopterilendudel

Mõni minut kaheksa läbi tõusis brittide Chinook-47 kopter Ämari lennubaasist õhku ja võttis suuna Saue poole. Läbi mängiti olukord, kus baasi lähenemisteed on blokeeritud ja seega liikumine toimub õhus.

"Brittidel on huvi harjutada koostööd Eesti vägedega, ka kaitseliiduga, et saada aru, kuidas meie toimime. Ja meil on võimalus siis oma meestele õpetada, kuidas käib näiteks helikopteri peale minek, helikopterilt maha minek, millised võimalused on helikopteriga liikumisel ja kõik muu selline," rääkis Harju maleva pealik kolonelleitnant Arbo Probal.

"Brittide komandör soovis, et oleks ka sellist väikest white outi, et kopteripiloodid saaks näha, kuidas see lumi keerutab siin, kui nad maanduvad, sest Suurbritannias selliseid kohti väga ei ole. Ja õnneks meil siin ilm vist soosib täna," ütles Saue kompanii pealik lipnik Olari Rätsep.

Koostöö kahe riigi vahel muutub iga päevaga üha tihedamaks.

"Me saame üksteisest väga hästi aru. Ei ole selliseid bürokraatlikke takistusi omavahel suhtlemisel ja omavahel asjade kokkuleppimisel. Ehk alama taseme mehed, nii-öelda rühmaülemad rühmaülematega räägivad vabalt, lepivad kokku," sõnas Probal. Pealike asi on vaid ainult noogutada ja pöial heakskiitvalt üleval hoida.

Kuigi Saue kompanii jaoks oli pühapäevane lend esimene kokkupuude Chinooki kopteriga, on erinevatel missioonidel see üks põhilisi liikumisvahendeid.

"Chinook-47, kaherootoriline kopter, olenevalt siis kopteri konfiguratsioonist võtab peale rühmajagu inimesi, pluss-miinus, võib tõsta kuni 10 tonni," ütles Probal.

Järgmine suurem koostööüritus on Kevadtorm.