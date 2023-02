Riigikogu tõenäoliselt metsanduse arengukava heaks kiita ei jõua

Metsanduse arengukava määraks aastase raiemahu 9 ja 11 miljoni tihumeetri vahele. Kuigi keskkonnakomisjonil on tehniliselt veel mõned päevad aega otsuse eelnõuga edasi liikuda, ei pea komisjoni juht Andres Metsoja (Isamaa) seda kuigi tõenäoliseks.

"Kuna jätkuvalt on väga palju erimeelsusi õhus, siis mulle tundub, et nii nagu Nursipalu – see ei ole sest see kerkis üsna ikkagi äkitselt lauale, et on vaja laieneda, metsanduse mõjud on natuke kaudsemad, aga ometi mulle tundub, et ka sellega poliitiliselt leida üksmeelt, ühisosa, on keeruline," lausus Metsoja.

Koalitsioonierakonnad arutasid metsanduse arengukava veel ka esmaspäeva õhtul. Siiski ei tekkinud selgust, mis kavast edasi saab. Isamaa fraktsioon koguneb teisipäeva hommikul veel kord metsanduse arengukava arutama.

Keskkonnaminister Madis Kallas (SDE) ütles, et oleks kahju, kui arengukava vastu võetud ei saa.

"Tööd on tehtud väga palju. Ja ma loodan küll, et ikkagi me leiame teisipäeval konsensuse ja ikkagi saab edasi minna sellega ka suurde saali," lausus ta.

Kallas lisas, et kohtus Isamaa esindajatega veel esmaspäeva õhtul ning tema hinnangul on nõus Isamaa veel kord asja arutama.

"Nendel on omad kõhklused, aga ma arvan, et parem kompromiss ei ole antud ajahetkel võimalik ja kaasamine selle aja jooksul on olnud ka piisavalt hea," lausus Kallas.