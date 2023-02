Lendav objekt, mille USA laupäeval alla tulistas, oli metallist balloon

USA võimud kirjeldasid esimest korda objekti, mille riigi sõjavägi laupäeval Kanada kohal alla tulistas. Pentagon teatas esmaspäeval, et USA hävitaja tulistas alla väikese metallist ballooni.

USA sõjavägi on viimaste päevade jooksul Põhja-Ameerika kohal alla tulistanud juba neli objekti. Pentagon saatis nüüd poliitikutele kirja. Seal kirjeldati ka laupäeval alla lastud objekti. Pentagon teatas, et Kanada kohal alla lastud objekt oli "väike metallist balloon", vahendas CNN.

USA hävitaja tulistas laupäeval Kanada Yukoni territooriumi kohal alla tundmatu objekti. Reedel tulistas USA Alaska kohal alla ühe objekti. Pühapäeval lasti alla veel üks objekt.

Pentagon teatas, et hävitaja F-16 tulistas pühapäeval objekti president Joe Bideni käsul alla. Telekanali Fox News teatel lasi hävitaja oma esimese lasu mööda, vahendas New York Post.

"Esimene rakett Sidewinder lendas sihtmärgist mööda," ütles üks USA ametnik. Pole selge, kuhu esimene rakett lõpuks maandus. Üks selline rakett maksab umbes 400 000 dollarit.

USA kaitseministri Lloyd Austini sõnul uurivad nüüd USA ja Kanada objektide jäänuseid. Laupäeval alla lastud metallist objekti jäänuseid uurib Kanada. Pole veel selge, milline riik saatis Põhja-Ameerikasse need objektid.

"Me ei tea, kas need objektid kogusid luureandmeid. Tahame uurida, mis asjad need olid," ütles Austin.

4. veebruaril tulistas USA hävitaja Lõuna-Carolina ranniku lähistel alla objekti, mis võimude teatel oli Hiina luureõhupall ning mis oli nädal aega liikunud Ameerika Ühendriikide ja osaliselt ka Kanada territooriumi kohal. Austin kinnitas, et nädalavahetusel alla lastud objektid polnud sellised, nagu varem alla lastud Hiina luureõhupall.

Valge Maja: allalastud objektid pole tulnukatega seotud

Ajakirjanikud uurisid, kas allalastud objektidega võivad olla seotud tulnukad. Objektide allatulistamist juhtinud kindral Glen VanHerck ei välistanud varem midagi. Teemat kommenteeris esmaspäeval lõpuks ka Valge Maja. Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre kinnitas, et objektid pole seotud tulnukatega.

"Ma tean, et sellega seoses on olnud väga palju küsimusi, kuid miski ei viita tulnukatele või maavälisele tegevusele," teatas Karine Jean-Pierre.