Läti rahvusringhääling LSM teatas, et Rail Balticu tegevjuht Agnis Driksna lahkus ametist. Rail Balticu teatel asutakse kiirelt otsima uut tegevjuhti ja nõukogu esimeest. Senikaua kuniks uus juht leitakse, kannab Rail Balticu juhtimisvastutust praegune hankejuht Marko Kivila.

Marko Kivila nimetati RB Rail ASi hankejuhiks ja juhatuse liikmeks 2022. aasta novembris.

Rail Baltica ajutiseks tegevjuhiks nimetati Marko Kivila Autor/allikas: Rail Baltica

Rail Baltic ei täpsustanud, miks Agnis Driksna ametist lahkus, kuid ettevõtte esindaja kinnitas LSM-le, et Driksna kolmeaastane juhatuse esimehe ametiaeg hakkab otsakorrale saama ning nõukogu tahtis avalikku konkurssi. Teoreetiliselt võib Driksna Rail Balticu tegevjuhi kohale uuesti kandideerida, kuid allikate kinnitusel tõenäoliselt ta ei tee seda.

Agnis Driksnast sai Rail Balticu tegevjuht 2019. aastal peale oma eelkäijate Baiba Rubesa ja Timo Riihimaki tagasiastumisi 2018. ja 2019. aastal.

LSM tõi esile, et veel eelmisel nädalal ütles Agnis Driksna, et ootab uut koostööfaasi oma Poola partneritega peale koostöömemorandumi allkirjastamist nendega. Kuu tagasi tunnistas Driksna, et mingil hetkel, kui projekt saab küpseks, tuleb teha pragmaatiline kompromiss selle vahel, mis on poliitiline ambitsioon ning mis on tehniliselt teostatav.

Agnis Driksna on uudise kirjutamise hetkel veel Rail Balticu kodulehel juhatuse liikmena kirjas.