Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Eamets ja Vilo

Makroökonoomika professori, sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja majandusteadlase Raul Eametsa sõnul on rektori ülesanne olla nähtav ka väljaspool ülikooli ning tagada, et vastu võetud põhimõttelised otsused kõrghariduse ja teaduse rahastamisel ka ellu viidaks.

"Palju on vaja veel tööd teha, et kõrghariduse olulisus, selle rahastus ja areng ei jääks ainult erakondade valimiseelsetesse debattidesse," ütles Eamets. "Leian, et seitsmeaastane kogemus valdkonna dekaanina ja rektoraadi liikmena on andnud mulle vajaliku kogemuse ning pädevused, et rektoriametis hakkama saada," sõnas Eamets.

Tartu Ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo avaldas heameelt, et pärast 2002. aastal Eestisse naasmist on ta saanud aidata kaasa kahe eduloo – Eesti geenivaramu ja arvutiteaduse instituudi arengusse ning lüüa selle käigus kaasa ka Delta õppe- ja töökeskkonna loomises.

Vilo rõhutas, et Tartu Ülikooli IT-erialad on praeguseks uuel jätkusuutlikul tasemel ja hõlmavad mitut teadusala.

"Minu varasem kogemus on aidanud näha ülikooli ja akadeemiliste üksuste arenduse valupunkte. Rektoril on kohustus juhtida ülikooli ning aidata kaasa sellele, et ülikool areneks ja töötaks võimalikult ladusalt ja akadeemiliste väärtuste põhiselt. Suures pildis on aga oluline, et ülikooli tuleks õppima ja töötama häid inimesi, kes toovad uusi ideid ja energiat. Ülikool väärib ka suuremat tunnustust. Teaduse ilmseid, kuid võib-olla keeruliselt seletatavaid suhteid hariduse, ettevõtete ja riigi arenguga peab ühiskonnale paremini selgitama. See tagab ka ülikooli rolli väärtustamise," lisas professor Jaak Vilo.

Asser pole uuesti kandideerimist veel otsustanud

Tartu Ülikooli praegunbe rektor Toomas Asser ei ole veel ametlikult otsustanud, kas kandideerib uuesti rektoriks või mitte. 11. jaanuaril ütles Asser ERR-i portaalile, et Asser ütles, et "kui mõni selleks seatud institutsioon teeb talle ettepaneku kandideerimiseks, siis ta kuulab ära, mis on ootused talle ja teeb seejärel otsuse, kas kandideerib teiseks ametiajaks rektoriks või mitte".

Rektorikandidaadid tuleb esitada hiljemalt 13. märtsil 2023 kella 16. Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub ülikooli aulas 4. aprillil kell 15. Valimiskoosolek toimub 20. aprillil kell 12.

Rektori valib valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas.

Rektori ametiaeg algab 1. augustil 2023. Rektor valitakse viieks aastaks.

RAUL EAMETS

Raul Eamets. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Raul Eamets sündis 5. juulil 1964. aastal Pärnus ja lõpetas 1982. aastal Sindi Keskkooli. 1987. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna ja 1993. aastal sai majandusteaduste magistrikraadi (MA) Tartu Ülikoolis, kus kaitses 2001. aastal ka filosoofiadoktori kraadi majandusteaduses.

Ülikoolis on Raul Eamets läbinud kõik karjääriastmed, alustades stažöör-uurija ametikohast 1987. aastal. Makroökonoomika professoriks valiti ta 2005. aastal. Raul Eamets on olnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas aastatel 2006–2014 rahvamajanduse instituudi juhataja ja aastatel 2014–2015 dekaan. Alates 1. jaanuarist 2016 on ta sotsiaalteaduste valdkonna dekaan.



Raul Eamets on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina osalenud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludes. Tema kesksed uurimisteemad on tööturu paindlikkus, haridussüsteemi vastavus tööturu vajadustele, palgalõhe ja Eesti makromajandusliku keskkonna areng.

Viimastel aastatel on ta tegelenud hariduse ja tulevikuoskuste, globaalsete trendide ning rändepoliitika teemadega.

Kokku on Raul Eametsal ilmunud 155 teaduspublikatsiooni. Lisaks on ta osalenud 32 teadusprojektis juhi või täitjana. Tema juhendamisel on kaitstud 9 doktoritööd ja 39 magistritööd ning neljal korral on ta valitud majandusteaduskonna üliõpilaste lemmikõppejõuks. Lisaks on talle antud Tartu Ülikooli teenetemärk ja medal.

JAAK VILO

Jaak Vilo. Autor/allikas: Tartu ülikool/ Andres Tennus.

Jaak Vilo sündis 1966. aastal ja õppis Tallinna II Keskkoolis (praegune Tallinna Reaalkool). 1991. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala cum laude. Pärast lõpetamist siirdus ta Helsingi Ülikooli doktorantuuri, kus kaitses 2002. aastal väitekirja.

Aastail 1999–2002 töötas Jaak Vilo Inglismaal Euroopa Bioinformaatika Instituudis teadurina. 2002. aastal naasis ta Eestisse arendama Eesti geenivaramut ning peatselt valiti ta Tartu Ülikoolis vanemteaduri ja dotsendi ametikohale. Jaak Vilo sai 2007. aastal professoriks ja 2012. aastal Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.

Tema haridus- ja teadustegevus on seotud arvutiteaduse ja selle rakendamisega bioloogias ja teistes teaduses, algoritmide ja andmeanalüüsi lahenduste ning avatud taristu ja teenuste arendamisega. Ta on edendanud Eesti keeletehnoloogiat ja loonud erialasõnastikke. Samuti on ta Eestisse toonud palju välisgrante ja tema juhendamisel on kaitstud 15 doktoritööd.

Arvutiteaduse instituuti juhtis Jaak Vilo 12 aastat, aidates kaasa nii ülikooli kui ka kogu Eesti kiirele arengule.

Jaak Vilole on antud Eesti Valgetähe III klassi teenetemärk ja Tartu Ülikooli väike medal. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit autasustas teda 2013. aasta tegija auhinnaga.