Tallinna muinsuskaitse pikaaegne juht Dubovik lahkub ametist

Sel reedel on viimane tööpäev Tallinna muinsuskaitse juhil Boris Dubovikil, Tallinn on ametikoha täitmiseks juba konkursi välja kuulutanud.

Dubovik töötab veel kuni reedeni Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhatajana, Tallinn otsib samal ajal konkursiga osakonnale juba uut juhti ning avaldusi oodatakse kaks nädalat.

Linnaplaneerimise ameti juht Madle Lippus ütles ERR-ile, et uus juht soovitakse paika panna nii kiiresti kui võimalik.

Duboviki lahkumise kohta lausus Lippus, et tegu on olnud olulise inimesega Tallinna muinsuskaitse jaoks, kes on teinud olulist tööd vanalinna ja muinsuskaitsealade hoidmisel.

"Aga kui inimesel hakkab tervis nõrgaks jääma, siis on aeg pensionile jääda," ütles ta.

Dubovik on Eesti tuntumaid muinsuskaitsjaid, kes on Tallinnas juhtivatel kohtadel töötanud alates 1999. aastast, kui ta asus toonase Tallinna muinsuskaitse ameti juhi asetäitja kohale. 2001. asus ta juhtima Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonda. Alates 2016. aastast on ta linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juht.

Dubovik sai 2007. aastal Tallinna teenetemärgi ja 2019. aastal Tallinna vapimärgi.