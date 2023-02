Erakonnad lubavad valimisprogrammides mitmeid maksulangetusi

Valimisprogrammides ainsana väidab Keskerakond, et Eesti maksusüsteem on oma aja ära elanud. Keskerakonna juhatuse liikme Jaak Aabi sõnul oleks euroopalik kehtestada Eestis astmeline tulumaks.

"Alampalk võiks olla maksuvaba, sellel aastal näiteks on see 725 eurot ja vastavalt alampalgatõusule võiks maksuvabastus ka edasi nihkuda. Ja lisaks sellele astmeline tulumaks, kus kahekordselt keskmiselt palgalt seda ületav osa, mitte kogu osalt, sinna on ikka 20 protsenti, seda ületav osa võiks olla 30 protsendiga maksustatud. Praegu kaks keskmist on 3400, seda ületav osa 30 protsenti," ütles Aab.

Astmelist tulumaksu sooviksid lisaks ka Rohelised ja sotsiaaldemokraadid.

"Üldiselt maksusüsteemi sees ei ole kellelegi üllatus, et sotsiaaldemokraadid toetavad progressiivset lähenemist. See tähendab, et madalama sissetulekutega inimeste sissemaksukoormus võiks olla madalam ja kõrgema sissetulekuga inimeste maksukoormus kõrgem. Sellest tulenevalt me oleme ikka seisnud selle eest, et tulumaksuvaba miinimum tõuseks," sõnas SDE juhatuse liige Jevgeni Ossinovski.

Üldiselt erakonnad maksukoormust suurendada ei taha. Kuid näiteks Keskerakond tahab maksustada suurkorporatsioone, sotsiaaldemokraadid lubavad kohalikke makse ja Rohelised soovivad rohkelt keskkonnamakse.

Loomulikult on kõikidel erakondadel programmides rohkelt maksusoodustusi.

Isamaa nimetab seda tulumaksureformiks. "Tulumaksureform tähendab tegelikult maksukoormuse vähendamist lastega peredele ehk iga lapse pealt arvestusega 5000 eurot aastas oleks tulumaksuvaba," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

EKRE lubab massiivselt makse langetada, seda alates aktsiisidest ja lõpetades kolmesendise elektrihinnaga.

"Eesti ei ole madalate maksudega riik, hoolimata sellest, mida vasakpoolsed erakonnad räägivad. Eestis on tegelikult maksukoormus päris kõrge. Arvestades seda, missugune hinnatõus meil on olnud, tuleb lihtsalt inimestele-ettevõtetele appi tulla. Arvestades seda, mis töötab tegelikult majanduse elavdamisele, siis maksulangetused on kõige õigem viis jõuda selleni, et tulevikus, kahe-kolme aasta pärast meie eelarve laekumised paraneksid," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Reformierakonna hinnangul tuleb püüelda tasakaalus eelarve poole ja just praegune ühetaoline maksusüsteem on kõige konkurentsivõimelisem. Üks erakonna põhilubadusi on maksuküüru kaotamine. Samalaadsed lubadused on ka Eesti 200-l, mis sooviks lisaks tulevikus tööjõumaksude alandamist.

Parempoolsed lisavad nendele lubaduste omaltpoolt, et varamakse ei tohi kehtestada. Rohelised maksustaks muuhulgas keskkonnaohtlikud ained ja tootmise ning importkaupad saaks süsinikulekkemaksu.