Läti õpetajate liit esitas valitsusele palgatõusu ultimaatumi

Läti haridus- ja teadustöötajate liit (LIZDA) andis valitsusele kuu aega, et viimane leiaks õpetajate palgatõusuks lubatud raha. Kokkuleppe puudumisel ähvardavad õpetajad üleriigilise streigiga kõikides haridusasutustes 24. aprillil.

Selle aasta Läti riigieelarves on Läti Seimile esitatud ettepanek õpetajate palkade tõstmiseks, kuid see on pandud tingimuslikult sõltuma koolivõrgu optimeerimisest, teatas LSM.

Läti haridus- ja teadustöötajate liit ei nõustu valitsuse plaaniga, mille kohaselt pannakse õpetajate palgatõus sõltuma koolivõrgu optimeerimisest, kuna see protsess on ettearvamatu ning seda ei saa õpetajad mõjutada, ütles LIZDA president Inga Vanaga.

Läti haridus- ja teadusminister Anda Čakša on varem andnud mõista, et õpetajate palgatõusuks on piisavalt raha, seega ei ole streik õigustatud. LIZDA ametiühingu sõnul pole Läti valitsus aga eelmisel sügisel sõlmitud kokkuleppe lubadusi täitnud.

Eelmisel sügisel lepiti LIZDA ametiühingu ja Läti valitsuse vahel kokku, et 2023. aasta septembrist on Läti õpetajad 36 tunnise töönädalaga ning 65 protsenti tööst jääb koolitundide aja sisse ning 35 protsenti sellest välja. Kõige madalaimaks palgaastmeks saab kokkuleppe kohaselt 1080 eurot, meenutas LSM.