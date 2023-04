ERR Lätis: Riias protestisid tuhanded haridus- ja tervishoiutöötajad

Toomkiriku väljakul oli koos 8000 või ka rohkem inimest. Tegemist oli Läti viimase kolme aasta kõige suurema meeleavaldusega, millele eelnes ka rongkäik läbi linna.

Võinuks eeldada, et reedene Läti valitsuse otsus tõsta haridustöötajate alampalka 1224 euroni ja vähendada töökoormust jahutab ametiühingu protestihoogu, kuid ometi koguneti esmaspäeval Riiga igast Läti nurgast.

"Kõige parem oleks õiglane palk, tundide arv ning laste hulk rühmas ja klassis," sõnas lasteaiaõpetaja Jolenta.

"Nõudmised meile kui pedagoogidele üha kasvavad – uued oskused ja mis kõik veel –, kuid rahalist ja muud toetust ei näe kuskil," ütles lasteaiaõpetaja Maira.

"Pole raha ja rühmad on ülerahvastatud. Minu rühmas on praegu 30 last," märkis lasteaiaõpetaja Eva.

"Valitsus võttis reedel vastu otsuse, kuid ei kooskõlastanud seda meiega. Ka pole valitsus täitnud kõiki streikijate nõudmisi. Seetõttu oleme siin. Kuid eeleavaldusel ja protestimarsil on ka teine eesmärk – nõuda poliitikutelt vastutust," selgitas Läti haridustöötajate ametiühingu esimees Inga Vanaga.

"Valitsuse arvutused on valed, seepärast ka see protest," ütles põhikooliõpetaja Sandra.

"Kui me ei eralda tervishoiule nii palju raha nagu meie naabrid eestlased ja leedulased, ei maksa loota, et meie rahvas püsib terve," ütles Läti Arstide Liidu president, perearst Ilze Aizsilniece.

Eesti ja Leeduga on Läti haridus- ja tervishoiuvaldkonda viimasel ajal tihti võrreldud.

"Meil on miinimumtasud üle 1700 euro. Igal juhul oleme palju paremas olukorras kui lätlased. See aga ei tähenda, et võiksime sellega rahul olla," kommenteeris Eesti Haridustöötajate Liidu tegevjuht Aleksandr Tiidemann.

Peaminister Krišjanis Karinš kinnitas, et erinevalt Eestist püüab Läti maksutõusust hoiduda.

"Eesti valitsus otsustas oma suurte väljakutsete teostamiseks tõsta paljusid makse – käibemaksu, üksikisiku tulumaksu ja ettevõtte tulumaksu. Meie Lätis vähemalt praegu seda teed ei lähe," kõneles ta.

Paljud Läti poliitikud rääkisid esmaspäeval aga nii üldist juttu, et miitingulistel tuli neid rahulolematuse hõigetega katkestada.