Politico: Saksa välispoliitikat juhib ministrist enam Scholzi kantseleiülem

Politico tegi põhjaliku ülevaate Saksa kantsleri Olaf Scholzi kantseleiülemast Wolfgang Schmidtist, kes on paljudes välispoliitilistes küsimustes palju mõjukam kui Saksa välisminister Annalena Baerbock.

Saksa välispoliitilist suunda määrab Politico väitel ametis olevast välisministrist enam kantsler Olaf Scholzi kantseleiülem Wolfgang Schmidt. Schmidt on Scholzi lähedane abi olnud juba viimased 20 aastat.

Kuigi Wolfgang Schmidt pole laiemale avalikkusele tuntud, on ta Berliinis valitsuse kõige mõjukaim ametiisik. Tema on see mees, kelle poole pöörduvad teiste riikide poliitikud, kes soovivad Saksa valitsuse poliitilist suunda mõjutada.

Wolfgang Schmidti tähtsus tuleneb kantsleri Olaf Scholzi usaldusest ning Scholz kuulab Schmidti arvamust mitmes küsimuses, kinnitas Politicole Saksa sotsiaaldemokraatide parlamendiliige Markus Töns.

Kui USA kaitseminister Lloyd Austin külastas tankivaidluse tõttu eelmisel kuul Berliini, siis kohtus ta esimesena Scholzi kantseleiülema Wolfgang Schmidtiga. Schmidt haldab ka Saksamaa suhteid Prantsusmaaga, suheldes tihedalt Prantsusmaa presidendi peanõuniku Alexis Kohleriga. Schmidt esindab mõnikord ka Saksa valitsust kui Scholzi käepärast ei ole ning külas on mõne väiksema riigi nagu Moldova või Colombia poliitilised liidrid või asepresidendid.

Wolfgang Schmidti suurim tunnuspoliitika on aga Politico hinnangul pöördepunkt (Zeitenwende) Saksamaa kaitserahastuses. Kuna Schmidt on sellele poliitikale pühendunud, siis on Saksamaast saanud absoluutarvudes üks suurimaid Ukraina sõjalisi toetajaid.

Saksa kantsleri kantseleiülemad piirduvad tavapäraselt sisepoliitikaga ning ei sekku välispoliitikasse. Wolfgang Schmidti välispoliitilise tegevuse tõttu on tekkinud pinged Saksa välisministri Annalena Baerbockiga, kes kuulub Saksa roheliste sekka. Politico tõi esile, et kui Berliin otsustas lõpuks saata Leopard 2 tanke Ukrainale, siis ei konsulteeritud selles välisministeeriumiga ning Saksamaa välisministeerium sai otsusest alles pärast teisi ministeeriumeid teada.

Saksa roheliste välispoliitika esindaja Jürgen Trittin süüdistas hiljuti Saksa kantsleri kantseleid varivälisministeeriumi ehitamises ning oluliste välispoliitiliste otsuste Schmidti juurde koondamises.

Wolfgang Schmidt kinnitas Politicole, et süüdistused tema vastu on alusetud ning tema kantsleri kantseleiülemana peabki tooma kokku eri ministeeriumite ja koalitsioonipartnerite poliitilised otsused. Mitmeid Saksa välispoliitilisi küsimusi haldab ka Jens Plötner, kes on Saksa kantsleri kantselei välispoliitiline nõunik, kelle Schmidt isiklikult palkas.