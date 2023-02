Hiina firma Tiktok ehitab Euroopasse kaks andmekeskust

Hiina populaarne meediafirma Tiktok teatas, et ehitab Euroopasse kaks andmekeskust. Euroopas kasvab kriitika Tiktoki ja selle Hiina emafirma ByteDance vastu.

TikTok kinnitas eelmisel aastal , et nende Euroopas asuvate kasutajate andmetele omavad ligipääsu ka Hiinas asuvad Tiktoki töötajad.

Euroopa riigid kritiseerivad nüüd üha rohkem Hiina firmat. Kriitika fookuses on turvalisus, privaatsus, eurooplaste isiklike andmete saatmine Hiina ja äpis leviv Vene desinformatsioon.

Tiktok väidab, et tahab nüüd lahendada turvalisuse probleeme USA-s ja Euroopas. Tiktok teatas reedel, et plaanib Iirimaale juurde ehitada veel ühe andmekeskuse. Tiktok plaanib Euroopasse ehitada ka kolmanda andmekeskuse, vahendas The Wall Street Journal.

USA poliitikud muretsevad üha rohkem, et Tiktok ohustab riigi julgeolekut. Peking võib rakenduse kaudu hankida ameeriklaste isiklikke andmeid.

Tiktok üritab nüüd parandada suhteid Euroopa Liiduga. Tiktok tippjuhid käisid hiljuti Brüsselis ja lubasid, et platvorm hakkab järgima EL-i uusi andmekaitsereegleid. Tiktok väidab samuti järjepidevalt, et ei tee koostööd Hiina võimudega.

Euroopa võimud plaanivad siiski üha rohkem Tiktoki tegevust piirata. Hollandi valitsus soovitas riigi avaliku sektori töötajatel Hiina Tiktoki äppi oma töös mitte kasutada. Suurbritannia parlamendi väliskomisjoni juht ütles, et riigi kodanikud peaksid Tiktoki oma telefonist eemaldama.

Tiktok teatas reedel samuti, et platvormil on Euroopa Liidus (EL) 125 miljonit aktiivset kasutajat.