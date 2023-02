Jaan Krossi kirjandusauhinna pälvis Katrin Laur romaaniga "Tunnistaja"

Raamatu tegevustik toimub eelmise sajandi 30ndatel aastatel ning jätkub kuni teise maailmasõjani.

Eesti jaoks pöördelist aega vaadeldakse läbi romaani peategelasest Eesti katoliku kiriku peapiiskopi Eduard Profittlichi, kes hoolimata võimalusest sakslasena Eestist Nõukogude võimu eest lahkuda, jääb siia oma koguduse juurde, ta vangistakse ja sureb Kirovi vanglas.

Vastne Krossi preemia laureaat ise ütleb, et esialgu plaanis ta teost hoopis filmina. "Kui mulle sai selgeks, et sellist filmi ei tehta, eks ole ja raha selle jaoks kunagi ei ole, siis ma sain aru, et ma võin lubada endale kirjutada romaani, et ma võin kirjutada laiemalt, sügavamalt pikemalt," rääkis Laur.

"Ma väga armastan seda raamatut, muidugi see on minu kümme aastat, kümme aastat minu elust. Ja see ei olnud sugugi kannatamine, vaid see oli pigemini siukene kirglik elamine, ma tunnen Eduardist puudust juba," ütles Laur.