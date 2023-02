Kapo: meil ei ole andmeid EKRE füüsilise kontakti kohta Prigožiniga

"Me oleme sellest materjalist, millest seal Politico loos juttu on, teadlikud. Tundsime seal ära Kremli mõjutustegevuse oportunistliku käekirja, mis tähendab seda, et lisaks nendele pingetele, mida nad üritavad siin ise luua, juba ühiskonnas olemasolevaid vastandusi," ütles Puusepp.

Puusepp rõhutas, et seejuures on oluline, et need, keda püütakse ära kasutada, ei pruugi sellest teadlikud olla. "Täna me saame küll nii öelda, mingisuguse füüsilise kontakti kohta meil andmeid ei ole," sõnas Puusepp.

"Ei saa välistada, et on leitud enda jaoks meelepärase jutu rääkijad ja vaadatakse, et see meile sobib ja võimendatakse seda. Püütakse leida selleks viise. Kas seda teha niimoodi, et see on avalikult näha, ehk siis Venemaa ametlikud esindajad ütlevad, et väga õige, nii peabki või seda tehakse teistmoodi, et ei oleks neid Kremli "kõrvu" nii selgelt näha. Selle projekti puhul tundub küll, et see jäi sellisesse virtuaalsesse faasi," kommenteeris Puusepp.

Politico kirjutas laupäeval, et on enda kätte saanud dokumente Prigožini sisevõrgust ja USA allikatelt ning nende järgi püüdis Prigožini võrgustik väidetavalt 2019. aastal sekkuda Eesti poliitilisse süsteemi, otsides Euroopa Parlamendi valimiste eel võimalust toetada EKRE-t. Politico märkis, et pole selge, kas Prigožini töötajad konkreetse plaani ellu viisid, sest näiteks Meta andmetel ei loodud Facebookis selliste nimedega gruppe, mida võrgustik dokumentide järgi oli kavandanud.