EKRE: Politico väited Prigožini ja EKRE seoste kohta on libauudis

EKRE ütles laupäeva õhtul tehtud avalduses, et Politico artikkel on libauudis.

"Mida lähemale tulevad valimised, seda intensiivsemaks muutuvad valimistulemuse mõjutamiseks korraldatavad infooperatsioonid. Heaks näiteks on Delfi/Politico täna õhtul avaldatud artikkel, kus püütakse Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda meelevaldselt ja ilma ühegi näite või faktita siduda Kremli või Putiniga," kommenteeris EKRE sotsiaalmeedias.

EKRE lisas postituses, et ei ole ärimeestelt kunagi raha küsinud ega saanud ning pole kunagi suhelnud võimalike välismaiste rahastajatega. "Mitte kordagi ei hoiatanud Kaitsepolitsei või välisluure 2019. aastal, mil erakond oli valitsuses, et mõni kahtlane isik tahab erakonnaga ühendust võtta või on üritanud erakonnale läheneda," lisas EKRE.

"Peame kahetsusväärseks, et Eesti ajakirjandusväljaanded osalevad kontrollimata teavet vahendades ise infooperatsioonis, mille niidid viivad suure tõenäosusega Kremlisse. Aastaid on Kreml olnud huvitatud just nimelt rahvuslike jõudude diskrediteerimisest. Ka antud libauudise levik on kasulik Kremlile, sest nii saab õõnestada rahvuslike jõudude jõudmist riigikokku. Ei saa siiski välistada, et äkki on infoallikad eksinud erakonna nimega. Alles hiljuti saime teada, et 2019. aastal sai eurovalimiste jaoks Kremliga seotud kriminaalsetelt ärimeestelt raha sotsiaaldemokraat ja riigikogu praegune kaitsekomisjoni juht Raimond Kaljulaid," kirjutas EKRE.

Politico kirjutas laupäeval, et on enda kätte saanud dokumente Prigožini sisevõrgust ja USA allikatelt ning nende järgi püüdis Prigožini võrgustik väidetavalt 2019. aastal sekkuda Eesti poliitilisse süsteemi, otsides Euroopa Parlamendi valimiste eel võimalust toetada EKRE-t. Politico märkis, et pole selge, kas Prigožini töötajad konkreetse plaani ellu viisid, sest näiteks Meta andmetel ei loodud Facebookis selliste nimedega gruppe, mida võrgustik dokumentide järgi oli kavandanud.