Biden: Venemaa ei saavuta Ukrainas kunagi võitu

Kui Venemaa president Vladimir Putin lootis, et Vene vägede sissetung murendab NATO, siis tegelikkuses on allianss ühtsem kui kunagi varem ning Venemaa ei saavuta Ukrainas kunagi võitu, ütles Poolas visiidil viibiv USA president Joe Biden.

Biden, kes külastas esmaspäeval Kiievit, ütles, et Ukraina püsib endiselt vaba riigina ka aasta peale Venemaa sissetungi algust ning et Putin alahindas Ukrainat.

"Aasta tagasi valmistus maailm Kiievi langemiseks. Aga ma saan teatada, et Kiiev seisab endiselt tugevana, Kiiev seisab uhkena, ja mis kõige olulisem, seisab vabana," ütles ta.

Bideni sõnul näitab lääneriikide tugi Ukrainale, et Putin tegi valearvestuse ka NATO ühtsuse kohta.

"Kui Putin käskis tankidel minna Ukraina peale, arvas ta, et vaatame pealt. Ta eksis. Me seisame suveräänsuse eest, ja me tegime seda. Me seisame demokraatia eest, ja me tegime seda. Putin arvas, et NATO ühtsus mureneb ja jaguneb, aga selle asemel on NATO ühtsem kui kunagi varem," lausus ta.

Biden lisas, et USA on valmis kaitsma igat sentimeetrit NATO riikide territooriumist ja et NATO on raudkindel.

Biden teatas ka, et USA ja tema liitlased avaldavad sel nädalal uued sanktsioonid Venemaa vastu.

Biden ütles, et Putin ei saavuta kunagi oma eesmärki.

"Autokraadid mõistavad ainult üht sõna: ei. Ei, sa ei võta minu riiki. Ei, sa ei võta minu vabadust. Ei, sa ei võta minult tulevikku. /.../ Brutaalsus ei suru kunagi maha vabade inimeste tahet. Ukraina ei saa kunagi olema võit Venemaa jaoks," lausus Biden.