Saks: Putin on hädas Venemaa olukorra kirjeldamisega

"Need ähvardused, mis sealt kõlasid, Ukraina jaoks küll mingid ähvardused ei ole. See ei ole midagi uut Ukraina jaoks. Küll aga ma ütleks seda, et Venemaa president üritab seda konflikti viia sellisele strateegilisele vastasseisule USA-ga ja globaalsele tasandile," kommenteeris Saks.

Ma arvan, et Venemaa presidendi kõnele tuleb väga oluline järg lähipäevil Hiinas ja ka Hiina kõrged ametiisikud on täna Moskvas, et seda kooskõlastada," lisas ta.

"USA presidendi poolt öeldu on väga oluline, et tasakaalustada seda ja tegelikult kui me võrdleme telepildis, siis USA presidendi sõnavõtud näevad välja kindlameelsed ja tulevikku vaatavad. Venemaa president on õigustav ja hädas selle olukorra kirjeldamisega, kuhu Venemaa on sattunud," võrdles Saks Putini ja USA presidendi Joe Bideni teisipäeval peetud kõnesid.

Saksa sõnul on Venemaa lahkumine tuumaleppest USA-ga kaudne mängimine tuumaähvardusele ja globaalsele konfliktile. "Selles kontekstis ilmselt Hiina peab tulema välja mingi rahuettepanekuga. Et Venemaa loob ähvarduse ja Hiina siis justkui pakub väljapääsu," pakkus Saks.

"Üritatakse mängida sellist Külma sõja aegset stseeni. Aga ma arvan, et Venemaa puhul need ähvardused enam ei toimi. Lääneriikide poliitika, et Ukrainat toetada, on välja kujunenud. Ma loodan, et Ukrainat toetavat koalitsiooni õnnestub laiendada ja see ei piirduks ainult lääneriikidega. Koostöö konsolideerub ja need ähvardused pigem töötavad nüüd taktikaliselt Ukraina kasuks," lausus Saks.

Saksa sõnul vältis Putin oma kõnes mobilisatsiooni teemat. "Veel jaanuaris tema lähikondlased rõhutasid, et uut mobilisatsiooni ei ole vaja. Praegu ta pidas kõne olukorras, kus ta ootas rindelt häid uudiseid. Seda ei ole tulnud, järelikult ta vaikis mobilisatsiooni teema maha. See on üks faktor, mis hakkab määrama seda, kas sõda kestab väga pikalt või Venemaa ressursid ammenduvad lähema poole aasta jooksul," ütles Saks.

Teisipäeval pidas avaliku kõne Vene Föderaalassambleele Venemaa president Vladimir Putin ja sama päeva õhtul Poola rahvale Poolas visiidil viibiv USA president Joe Biden.