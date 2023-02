Medvedev: Venemaa kaob, kui sõja kaotab

Venemaa endine president ja praegune julgeolekunõukogu asejuht Dmitri Medvedev teatas kolmapäeva hommikul Telegramis, et kui Venemaa sõja Ukraina vastu kaotab, siis lõhub see riigi ja Venemaa lakkab olemast. See oli otsene kommentaar USA presidendi Joe Bideni kõnele Varssavis, kus Biden rõhutas: "Kui Venemaa peatab oma sissetungi, lõpeb see kohe. Kui ukrainlased lõpetavad enda kaitsmise, on see Ukraina lõpp".

Dmitri Medvedev ähvardas ka Ameerika Ühendriike tuumarelvaga, kuna USA tahab Venemaa lüüasaamist. Medvedev kommenteeris ka Putini teadet Venemaa START tuumaleppe toimimise peatamisest. Leppe alusel ei ole mõnda aega juba vastastikuseid inspektsioone toimunud ning eelmise aasta sügisel katkesid ka sellealased kõnelused USA ja Venemaa vahel.

Dmitri Medvedev tahtis, et selliste lepingute ettevalmistamisel peaks osalema peale USA ja Venemaa ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Suur enamus maailma tuumalõhkepeadest on Ameerika Ühendriikide ja Venemaa arsenalis.

Endine Venemaa president (2008-2012) on Ukraina sõja ajal Telegramis evinud korduvalt sõjakaid seisukohti.