ERR USA-s: Washington pole Ukraina sõja lõpetamisest veel loobunud

Venemaa jätkab küll intensiivseid rünnakuid Ukraina vastu, kuid mõned sõjaanalüütikud näevad märke, et Kiiev on suutnud oma positsiooni lahinguväljal parandada. Selle edu hoidmiseks vajab Ukraina endiselt USA abi, kuid president Donald Trumpi tähelepanu on raske püüda, sest Valge Maja fookus on Lähis-Idal.

Kuigi Venemaa jätkab igapäevaseid raketi- ja droonirünnakuid, näevad mitmed sõjaanalüütikud märke, et Ukraina on mõnes rindelõigus suutnud taas initsiatiivi haarata.

"Ukraina väed on mõnes rindelõigus saavutanud väga muljetavaldavaid tulemusi. Ka keskmise ulatusega löögid on märkimisväärselt arenenud ja muutunud palju tõhusamaks," lausus Sõjauuringute Instituudi analüütik George Barros.

Ukraina vajab edu hoidmiseks jätkuvalt Ameerika Ühendriikide toetust. Kuigi luureinfo jagamine jätkub, püüab Kiiev Washingtoni veenda, et Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada. Seda pole aga lihtne saavutada, sest ekspertide sõnul on Valge Maja peamine tähelepanu praegu suunatud Lähis-Idale.

"Praegu on kõige pakilisem ülesanne sõda Iraaniga. Kui see õnnestub mingilgi määral rahuldavalt lahendada, võib Valge Maja tähelepanu taas pöörduda Ukraina sõja poole. Praegu on aga sõnum Valgest Majast selge: tegeletakse ühe sõjaga korraga," sõnas endine USA suursaadik NATO juures Douglas E. Lute.

Ukraina jaoks on õhutõrje tugevdamine kriitilise tähtsusega. Washingtonis arutatakse võimalust toota tulevikus Patriot-rakette ka Ukrainas, kuid lõplikke otsuseid seni tehtud ei ole. Ka positiivse otsuse korral kuluks tootmise käivitamiseni veel aastaid.

"Venemaa ballistiliste ja hüperhelikiirusega rakettide tõrjumiseks on võimelised ainult Patriot PAC-3 raketid. See on Ukrainale jätkuvalt kriitiline nõrkus, eriti nüüd, kui talv läheneb ja Venemaa püüab taas halvata Ukraina elektrivõrku. Isegi kui poliitiline otsus lubada Ukrainal Patrioti õhutõrjerakette kohapeal toota tehtaks juba täna, läheks veel kaua aega, enne kui tootmine reaalselt käivituks," ütles Barros.

Kuigi otsust Patriot rakettide kohta pole veel langetatud, usuvad mõned eksperdid, et Washington ei ole Ukrainast täielikult loobunud.

"Trump soovib endiselt, et sõda Ukrainas lõpeks. Hoolimata Iraaniga seotud probleemidest leiab ta endiselt aega Zelenskile. Viimase nelja nädala jooksul on nad kohtunud kahel korral. Samuti jätkub tal aega telefonikõnedeks Putiniga," lausus endine USA suursaadik Ukrainas John Herbst.

Eksperdid ei julge aga ennustada, milliseks kujuneb lähikuudel Valge Maja Ukraina-poliitika. Analüütikute sõnul on administratsiooni sõnumid olnud liiga muutlikud ning kindlaid järeldusi on keeruline teha.