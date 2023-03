Skeleton saab sakslastelt Leipzigisse tehase rajamiseks 51 miljonit eurot

Skeleton ehitab Saksamaale teist, märkimisväärselt suuremat tehast kui Dresdenis asuv tootmisüksus ning kavatseb uue tehase tööle panna juba järgmisel aastal

Skeletoni tegevjuht Taavi Madiberk ütles ERR-ile, et tootmisvõimsuse suurendamine on võtmetähtsusega, et rahuldada kiiresti kasvavat nõudlust ettevõtte toodete järele.

"Viimastel kuudel oleme sõlminud uusi ulatuslikke kokkuleppeid, muuhulgas selliste ettevõtetega nagu Shell, Honda, Siemens ja CAF, ning oma praeguses Dresdeni tehases ei suudaks me oma klientidele piisavalt toota," ütles ta.

Leipzigi tehasega kasvatab Skeleton Technologies oma tootmisvõimsust kuni 40 korda, mis teeb ligikaudu 12 miljonit superkondensaatorit ja superakut aastas. Lisaks vähendatakse oluliselt tootmiskulusid, ütles Madiberk.

Skeleton Technologies teatas mullu, et investeerib 220 miljonit eurot uue superkondensaatorite tehase rajamisse Saksamaal Leipzigis. Tehas on 20 000 ruutmeetri suurune ning selle juurde rajatakse kolmemegavatise võimsusega päikesepark.

Skeleton ei maksa tehase rajamist kinni üksi, kokku 51 miljonit eurot tuleb läbi Saksa riigi ja Saksimaa liidumaa. Tehase rajamist toetavad Saksamaa majandus- ja kliimakaitseministeerium ning Saksimaa liidumaa üle-​euroopalise tähtsusega koostööprojektide programmist EUBatIn.

"Meis nähakse Euroopa akutööstuse üht liidrit ja meie toodangus vundamenti teistele tehnoloogiatele, mis on rohepöörde teostamiseks vajalikud," põhjendas Madiberk.

Madiberki sõnul pole riiklik rahastamine miskit erakordset, vaid riigid on aru saanud, et taoliste investeeringute meelitamiseks tuleb ka ise raha välja käia.

"Saame pidevalt riikliku rahastamise pakkumisi nii Euroopa Liidu seest kui kaugemaltki tootmisrajatiste rajamiseks. Selles ei ole midagi erandlikku. Näiteks Rootsi akuettevõte Northvolt on saanud Saksamaa valitsuselt toetust akuelementide tehase ehitamiseks Schleswig-Holsteini liidumaale. Riigid, kes soovivad tööstusprojekte ja ettevõtteid ligi meelitada, on haaranud härjal sarvist," lausus ta.

Madiberki sõnul on toetamise taga ühelt poolt soov täita rohepöörde eesmärke, teisalt vähendada sõltuvust Aasiast ja Ameerikast ning riigid on aina rohkem selle nimel nõus ise investeerima,

"Euroopas aru saadud, et kui me ei taha sõltuda tehnoloogiatest, mis on välja töötatud või toodetud Aasias, Ameerikas või mujal, peame toetama nii uuenduslike tehnoloogiate arendamist kui ka tootmise laiendamist. Tugeva tööstusbaasi loomine on hädavajalik ja nõuab valitsuste otsest rahalist toetust. See loob aluse erainvesteeringuteks, millel on laiem ülekandeefekt. Riigid tegutsevad üha jõulisemalt, et meelitada enda juurde projekte ja ettevõtteid, mis loovad töökohti ja arendavad strateegiliselt tähtsaid tehnoloogiaid," lausus ta.

Skeletoni Lepizigisse rajatava uue tehase eskiisjoonis. Autor/allikas: Skeleton Technologies

Tehas rajatakse koos Siemensiga

Skeleton Technologies on varem teatanud, et Leipzigi tehas rajatakse koos tehnoloogiahiiu Siemensiga.

Madiberki sõnul aitab Siemens tehase automatiseerimisel ja digitaliseerimisel.

"Lisaks toetavad nad meid akude masstootmise alase oskusteabega. Tootmisvõimsuse suurendamine läbi automatiseerimise ja digitaliseerimise on Skeletoni jaoks kriitilise tähtsusega samm ning seetõttu on ülioluline teha koostööd Siemensi suguse tööstushiiuga," ütles ta.

Lisaks on mitmed Siemensi äriüksused Skeletoni kliendid. "Rohepööre võtab hoogu ja ka Siemensiga on müügikasv olnud tähelepanuväärne," nentis Madiberk.

Skeletoni turupotentsiaal on Madiberki sõnul väga suur.

"Meil on kaks peamist toodet, superkondensaatorid ja superakud. Viimane on uuenduslik tehnoloogia, mis ühendab endas superkondensaatorite ja akude omadused. Skeletoni toodangu turupotentsiaal on hinnanguliselt 95 miljardit eurot, "lausus ta.

Tänavu eeldab ettevõte üle kahekordset käibe kasvu. Uue tehasega peaks see veelgi kasvama, sest tootmisvõimsus on ettevõtte arengus praegu peamine pudelikael, ütles Madiberk.

Skeleton Technologies on Eesti ettevõte, mis töötab välja ja toodab superkondensaatoreid. Ettevõtte tootmine asub Saksamaal, arendusüksus Tallinnas.