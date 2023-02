"Pealtnägija" vaatas sisse niinimetatud kuldsete passide ärisse

Mitte ainult eksootilised pisiriigid, vaid ka mitu Euroopa Liidu liiget pakuvad või pakkusid alles hiljuti kodakondust investeeringu eest. Samal ajal on nn kuldsed passid tagauks Vene oligarhidele ning kuuldavasti on sellised passid ka paljudel Ukraina sõjaga sanktsioonide alla sattunud tegelastel.

Hoolimata sellest, et pärast sõja algust hakati Euroopa Liidus kraane senisest rohkem kinni keerama, väidab passiäri kroonimata kuningas, šveitslane Christian Kälin, et äri õitseb.

Ühel sombusel talvepäeval leidis Brüsseli kesklinna luksushotellis aset väga spetsiifilise valdkonna suurettevõtjate ja niiditõmbajate kokkutulek.

Šveitsi televisiooni võtterühmal lubatakse üritusel osaleda tingimusel, et nägusid ei näidata, sest need ärimehed, diplomaadid ja poliitikud tegelevad passiäriga. Ametlik nimetus on "kodakondsus investeerimise kaudu", aga kõik saavad aru, et sisuliselt on see kodakondsuse müük ülirikastele. Valdkonna suurim staar on Christian Kälin, kes on passiäri ajanud juba aastaid.

Meedias passikuninga tiitli pälvinud 52-aastasel šveitslasel ja Henley & Partners president Christian Kälinil on väidetavalt viis kodakondsust, mida ta ise küll ei kummuta ega kinnita.

"Ma räägin kõigest väga avatult, ja kõik küsivad minult seda. See on aga üks asjadest, mille ma enda teada jätan. Aga ma võin öelda, et olen ikka šveitslane, vägagi šveitslane. Mul on Šveitsi pass ja see on ikka veel minu lemmik," rääkis Kälin.

Valdkond, milles Zürichist pärit jurist tegutseb, on ühelt poolt diskreetne, aga teisipidi täiesti avalik ja seaduslik. Henley & Partnersi kodulehel on mustvalgel summad, palju üks või teine kodakondsus maksab, millised on eeldused ja eelised, mis ühe või teise riigi passiga kaasnevad.

Ettevõtte reklaamiklipid on nagu luksuslik ringreis ümber ilma. Reklaam lubab võimalust mõnesaja tuhande kuni paari miljoni euro eest omandada näiteks Küprose, Malta, Montenegro, Grenada, Saint Kitts ja Nevise kodakondsust.

Kuldse passiga proovitakse meelitada välisinvesteeringuid

Väga paljud, seal hulgas Eesti, väljastavad pikaajalisi elamislubasid seoses suurte investeeringutega, aga maailmas leidub paarkümmend riiki, kes lubavad taotleda selle alusel ka kodakondsust.

Just kosmopoliitse karjääriga Kälin tegi sellest millenniumivahetusel omaette tööstusharu, kui rahvusvaheliste investeeringute nõustamisega tegelev Henley & Partners sai enda kätte õiguse vahendada Kariibi meres asuva mikroriigi Saint Kittsi ja Nevise passe, maksumusega umbes 240 000 euro tükk. Firma võtab nn kodakondsusplaneerimise teenuse puhul tasu nõustamise ja paberite vormistamise eest.

Ligi 25 aasta jooksul on nii Kälin kui tema firma sarnaseid programme algatanud või konsulteerinud mitmes riigis. Enda sõnul juba lapsest saati teema vastu huvi tundnud Kälini sõnul on riikide eesmärk meelitada sel moel välisinvesteeringuid, aga üksikisiku tasandil käib jutt võrdsusest.

"Tuleb küsida, kas kodakondsus on õiglane. Teie sündisite ilmselt Šveitsis, aga kas see on teie valik? Ei, see on loterii, täiesti ebaõiglane. Kodakondsuse mõte on ebaõiglane. Kodakondsus on feodaalajastu jäänuk. See on miski, mida päritakse, selle jaoks midagi tegemata. Kui küsida, kas muuta see raha või investeeringu eest kättesaadavaks, siis meie oleme selle poolt, sest miks mitte lubada inimestel, kes on suure panuse andnud, saada selle riigi liikmeteks? Miks mitte?" küsis Kälin.

"Ma tunnen tülgastustunnet. Oleksime nagu jälle 17. sajandis, piraatide ja kolooniate ja Ida-India Kompanii ajajärgus. Sest Henley & Partners on minu arust selline. Nad on piraatide firma ja see on nende tegevusala," ütles ajakirjanik ja Daphne Caruana Galizia Sihtasutuse esindaja Matthew Caruana Galizia.

Nii õiguskaitseorganite kui ajakirjanike uurimised näitavad, et passiäril on ka pahupool. Henley & Partnersi eksklusiivleping Saint Kittsi ja Nevisega kestis kümmekond aastat, aga tagantjärgi selgus firmast lekkinud dokumentidest, et palmisaarte kodakondsuse said teiste seas nii sanktsioonide all ärimehed kui Vene ülirikkaid, kelle varanduse päritolu kahtlane.

Kõige rohkem kõneainet annab viimasel ajal aga Malta, mis lõi Kälini nõustamisel sarnase "kuldse passi" programmi aastal 2013. Euroopa Liitu kuuluva saareriigi passi saamiseks on vaja laias laastus investeerida sinna miljon eurot, aga – kui dokument on käes – on uksed Euroopas ja mujale maailmas reisimiseks valla. Oluline nõue on, et passi saaja peaks suure osa aastast sel Vahemere saarel elama, aga vabakutselise ajakirjaniku Manuel Delia sõnul tuhanded Saudi, Hiina ja Vene ärimehed, kellest said hiljuti Malta kodanikud, ei täida seda tingimust.

"Me oleme San Gwannis, mis on lihtsalt üks elurajoon. See pole eriti vaene, aga ka mitte rikas. Nimetame seda äärelinnaks. Ja selle kolme korteriga elumaja keldrikorrusel peaksid elama kaks Malta passi omanikku. Üks neist oli spordipoodide keti venelasest omanik. Teine oli ehitusmagnaat Araabia Ühendemiraatidest," ütles Delia.

Dokumentide kohaselt elavad need multimiljonärid garaažis, kus pole õieti aknaid ega aeda.

"Mõistagi pole see üldse usutav. Keegi pole neid kunagi näinud. Nad väidavad, et elavad siin, aga tegelikult ei ela, ja valitsus ei kontrolli seda. Muidugi on see mittenaljakas nali, millega valitsus lepib, sest neid huvitab ainult raha," rääkis Delia.

Sama stsenaarium kordub külas saare idaosas, kuhu peaks olema pesa pununud Vene ärimees ja tema abikaasa. Korter neli mitte ainult ei vasta, vaid ka naabrid pole selle asukaid kunagi näinud. "Olen naabritele nende fotosid näidanud, et kas neid on nähtud. Korter number neli on tühi," ütles Delia.

Kuldne pass võimaldab vastutusest kõrvale hoiduda

Palju tõsisem probleem kui elukoha nõudega trikitamine on ikkagi see, et kuldse passi abil saavad kõikvõimalikud valgustkartvad tegelased lihtsamini tegutseda ja vastutusest pääseda, kinnitas korruptsioonivastase agentuuri Transparency International uurija Roland Papp.

"Ukrainasse tungimine näitas meile jällegi, et tihti on palju venelasi, kes on korrumpeerunud oligarhid. Ja paljud neist on Euroopa Liidu kodanikud. Nad võivad teha, mida soovivad. Väga raske on neid käsile võtta," sõnas Papp.

Kälini sõnul kuritarvitavad süsteemi üksikud inimesed. "Tegelikult on neid finantssüsteemis veel rohkemgi. Kodakondsusega raha ei pese, selleks tuleb kasutada panku ja muud. Tegelikult on riskid väga minimaalsed, kui võrrelda neid immigratsioonisüsteemiga. Immigratsiooniga kaasneb palju rohkem riske kui kodakondsuse investeeringutega."

Papp tõi näiteks Vene ärimehe, Yandexi asutaja ja tegevjuhi Arkadi Voloži. "See on Venemaa uudisteleht ja otsingumootor. Tal on Malta kodakondsus ja ta lisati eelmisel nädalal sanktsioonide nimekirja. Tal on Kremlis sidemeid, nii et see pole vaid äriküsimus, vaid ka julgeolekuprobleem," kirjeldas Papp.

Henley & Partners kinnitab, et klientide tausta kontrollitakse põhjalikult ja vaid tibatilluke osa on osutunud probleemseks. Summad, mida need inimesed uue koduriigi majandusse süstivad, kaaluvad nende sõnul riskid suurelt üles: kokku on väidetavalt sellise passiäri tulemusel liikunud 25 miljardit investeeringuid, millest Kälini firma osa on 10 miljardit eurot.

Matthew Caruana Galizia nimetab seda juttu aga silmakirjalikuks. Tema ema, tuntud Malta ajakirjanik hukkus 2017 pommiplahvatuses samal ajal, kui ta tegeles sealse valitsuse korruptsiooni paljastamisega, muuhulgas uuris passiäri. Omal ajal lävis Kälin tihedalt Malta peaministrit ja tema personaliülemaga. Pärast Daphne Caruana Galizia atentaati sunniti esimene neist tagasi astuma, teine sai korruptsioonikahtlustuse just seoses passiprogrammiga. Täna elab Daphne poeg politsei kaitse all ja jätkab ema alustatud tööd.

"St Kitts ja Nevis, Malta, Montenegro, Moldova, Albaania. Kõikjal on sama muster. Nõrgad riigid. Ja ta võtab sihikule liikmesriigid, riigid, kus on väga nõrgad institutsioonid. Kus kontrollsüsteem on väga nõrk või olematu ja kus poliitikud on kergesti äraostetavad," sõnas Caruana Galizia.

Kälin tunnistab, et minevikus on valitsusele liiga lähedal liikunud. "Aga see on väikestes kohtades normaalne. Kariibi meres ja Maltal käivadki asjad nii. Aga me oleme sellesse alati ettevaatusega suhtunud. Ma nõustun Caruana perekonna ja teistega, et Malta poliitilise keskkonnaga kaasneb palju probleeme. Aga kodakondsuse investeeringute programm on olnud väga läbipaistev. See on maailma kõige läbipaistvam programm. Nii et Malta programm on väga hea. Malta poliitikaga on aga teine lugu," sõnas ta.

Caruana Galizia atentaadis kahtlustatakse kohalikku ärimeest, keda ajakirjanik uuris ja kellel olid omaaegse kabinetiga kaudsed sidemed.

Henley & Partners ega Kälin pole uurimise all. Viimati läinud kevadel, vahetult pärast Vene invasiooni Ukrainas, nõudis Euroopa Parlament, et Malta, Küpros ja Bulgaaria lõpetaksid kuldsete passide äri ja soovis piirata Kälini suguste vahendajate tegevust. Kui Bulgaarias ja Küprosel justkui keeratigi kraane justkui kinni, siis Malta ei näi seda tegevat.

Passikuninga sõnul on nii Covid kui ka Ukraina sõda huvi teise passi, sh Malta kodakondsuse vastu ainult kasvatanud.

"ELi seaduste kohaselt otsustab liikmesriik kodakondsuspoliitika üle. Iga liikmesriik otsustab ise, kes tema kodanikud on. Kas on vaja ehtsaid sidemed ja millised need peaksid olema. EL ei peaks liikmesriigile ette ütlema, kuidas kodakondsuspoliitikat ajada. Berliinis või Pariisis ei meeldiks kellelegi, kui Brüssel otsustaks, kes on prantslased ja sakslased," ütles Kälin.