Rõuge valla plaanitav koolivõrgu reform on kohalikele vastumeelne

Rahalises kitsikuses Rõuge vald on kultuuriasutuste ja raamatukogude järel asunud reformima koolivõrku. Kõik valla koolid ja lasteaiad soovitakse viia ühtse juhtimise alla ning muuta üks kool kuueklassiliseks. See plaan ei meeldi aga kohalikele elanikele, kes läksid eelnõu vastu meelt avaldama.

Rõuge vallas on neli kooli, mis vallavalitsuse eelnõu kohaselt peaks koos lasteaedadega minema ühtse juhtimise alla. Muuhulgas soovib vald muuta Kuutsil asuva 45 õpilasega Mõniste kooli kuueklassiliseks ning ühendada kooli kolmas kooliaste lähedal asuva Varstu kooliga.

"Mõistlik oleks olnud Varstu ja Mõniste kooli kokku liitmine, aga kahjuks poliitilist tuge ja konsensust sellele ettepanekule ei olnud," ütles Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Ettepanek kaotada Mõniste koolist ära kolmas kooliaste on aga täiesti vastuvõetamatu kohalikele elanikele, kes juba niigi jäävad reformide tulemusel ilma raamatukogust. Kuigi kolmapäeval toimunud Rõuge vallavolikogu istungil antud küsimust veel ei arutatud, toimus volikogu eel pea 70 osalisega meeleavaldus.

Rõuge valla haridusreformi plaanid on Mõniste elanikele sedavõrd vastumeelt, et piketeerima tuldi lausa terve kooliga.

"Meie piirkonnas on antud haridust aastast 1730 ja see on meie jaoks väga oluline, meie rahvamaja, meie muuseum, meie kool, meie raamatukogu," ütles Mõniste kooli õpetaja Marin Kuslap..

"Ma ei ole nõus, et Mõniste kool tahetakse kinni panna. Sellele kogukonnale on ikkagi oluline, et haridust saaks ikkagi kodulähedalt," rääkis kohalik elanik, nelja lapse isa Indrek Võsu.

"Ei ole kaasatud kohalikku kogukonda, mis on väga vale ja loodame, et volikogu saab aru ja hääletab meie poolt," sõnas kohalik elanik, kolme lapse isa Märten Mõttus.

Rõuge vallavanema sõnul peaks selleks, et omavalitsus tuleks rahaliselt välja iga kooli igas kooliastmes olema vähemalt 30 õpilast. Rõuge valla neljast koolist kolmes nii palju õpilasi pole.

Elanike arvates peaks aga selliseid küsimusi arutama kogukondi kaasates ja analüüsides. Hetkel nimetatakse tehtud valikuid poliitilisteks. "Minu arvates ei tohi selliseid muudatusi teha poliitilistel kaalutlustel," ütles Mõniste kooli direktor Maarika Niidumaa.

Volikogu arutab küsimust järgmise kuu istungil.